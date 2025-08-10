https://ria.ru/20250810/ukraina-2034387063.html
Лидеры ЕС призвали вести переговоры по линии боевого соприкосновения
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Существующая линия боевого соприкосновения должна стать базой для переговоров по украинскому конфликту, заявили руководители Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в совместной декларации по Украине.“Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точной переговоров”, — говорится в документе.Лидеры Европы также добавили, что не прекратят поддержку Украины.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
