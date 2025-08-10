Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС призвали вести переговоры по линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 10.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 10.08.2025 (обновлено: 07:28 10.08.2025)
Лидеры ЕС призвали вести переговоры по линии боевого соприкосновения
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Существующая линия боевого соприкосновения должна стать базой для переговоров по украинскому конфликту, заявили руководители Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в совместной декларации по Украине."Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точной переговоров", — говорится в документе.Лидеры Европы также добавили, что не прекратят поддержку Украины.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
ЕС выступил за переговоры по территории Украины по линии боевого соприкосновения

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Существующая линия боевого соприкосновения должна стать базой для переговоров по украинскому конфликту, заявили руководители Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в совместной декларации по Украине.
“Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точной переговоров”, — говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Разбитое корыто Хельсинкского процесса
30 июля, 08:00
Лидеры Европы также добавили, что не прекратят поддержку Украины.
В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Европа начала готовиться к войне с Россией
14 июля, 13:58
 
