https://ria.ru/20250810/ukraina-2034387063.html

Лидеры ЕС призвали вести переговоры по линии боевого соприкосновения

Лидеры ЕС призвали вести переговоры по линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 10.08.2025

Лидеры ЕС призвали вести переговоры по линии боевого соприкосновения

Существующая линия боевого соприкосновения должна стать базой для переговоров по украинскому конфликту, заявили руководители Франции, Италии, Великобритании,... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T03:11:00+03:00

2025-08-10T03:11:00+03:00

2025-08-10T07:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

италия

дональд трамп

стив уиткофф

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3be3d4441ce0234946e4c7c078ae7190.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Существующая линия боевого соприкосновения должна стать базой для переговоров по украинскому конфликту, заявили руководители Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в совместной декларации по Украине.“Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точной переговоров”, — говорится в документе.Лидеры Европы также добавили, что не прекратят поддержку Украины.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.

https://ria.ru/20250730/khelsinki-2032164159.html

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

украина

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, италия, дональд трамп, стив уиткофф, еврокомиссия, владимир путин