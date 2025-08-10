https://ria.ru/20250810/udar-2034409025.html

Киевские боевики нанесли 56 ударов по Херсонской области за сутки

Киевские боевики нанесли 56 ударов по Херсонской области за сутки

ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 56 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Вчера, в течении светлого времени дня, боевики киевского режима выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 28 ударов по Херсонской области ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 6 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Новая Каховка, Днепряны, Малая Лепетиха, Старая Маячка, Каховка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

