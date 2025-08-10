Рейтинг@Mail.ru
Один человек скончался в результате землетрясения на северо-западе Турции
23:19 10.08.2025 (обновлено: 01:02 11.08.2025)
Один человек скончался в результате землетрясения на северо-западе Турции
Один человек скончался в результате землетрясения на северо-западе Турции - РИА Новости, 11.08.2025
Один человек скончался в результате землетрясения на северо-западе Турции
Во время землетрясения в турецкой провинции Балыкесир погиб человек, сообщил мэр Ахмет Акын. РИА Новости, 11.08.2025
в мире
турция
стамбул
СТАМБУЛ, 10 авг — РИА Новости. Во время землетрясения в турецкой провинции Балыкесир погиб человек, сообщил мэр Ахмет Акын.Его личность пока не установлена. Министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу рассказал о как минимум четырех пострадавших. В городе обрушились 16 зданий.Магнитуда толчков составила 6,1. Эпицентр располагался в провинции Балыкесир. Приложения на смартфонах предупредили буквально за пару секунд до землетрясения. Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19:55 (время совпадает с мск). В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Эпицентр располагался примерно в 400 километрах от города.Как минимум десять зданий обрушились в Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения населенном пункте, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.По его словам, пока нет связи с некоторыми деревнями провинции.
турция
стамбул
Землетрясение в Стамбуле
Землетрясение произошло в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
в мире, турция, стамбул
В мире, Турция, Стамбул
Один человек скончался в результате землетрясения на северо-западе Турции

Один человек скончался в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир

Последствия землетрясения в турецком Сындыргы
Последствия землетрясения в турецком Сындыргы - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Bahadir Demirceviren
Последствия землетрясения в турецком Сындыргы
СТАМБУЛ, 10 авг — РИА Новости. Во время землетрясения в турецкой провинции Балыкесир погиб человек, сообщил мэр Ахмет Акын.
Его личность пока не установлена. Министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу рассказал о как минимум четырех пострадавших. В городе обрушились 16 зданий.
Магнитуда толчков составила 6,1. Эпицентр располагался в провинции Балыкесир. Приложения на смартфонах предупредили буквально за пару секунд до землетрясения.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19:55 (время совпадает с мск). В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Эпицентр располагался примерно в 400 километрах от города.
Как минимум десять зданий обрушились в Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения населенном пункте, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.
По его словам, пока нет связи с некоторыми деревнями провинции.
В Турции зафиксировали 20 афтершоков после землетрясения
