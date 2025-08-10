https://ria.ru/20250810/turtsiya-2034481375.html
Один человек скончался в результате землетрясения на северо-западе Турции
Во время землетрясения в турецкой провинции Балыкесир погиб человек, сообщил мэр Ахмет Акын. РИА Новости, 11.08.2025
СТАМБУЛ, 10 авг — РИА Новости. Во время землетрясения в турецкой провинции Балыкесир погиб человек, сообщил мэр Ахмет Акын.Его личность пока не установлена. Министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу рассказал о как минимум четырех пострадавших. В городе обрушились 16 зданий.Магнитуда толчков составила 6,1. Эпицентр располагался в провинции Балыкесир. Приложения на смартфонах предупредили буквально за пару секунд до землетрясения. Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19:55 (время совпадает с мск). В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Эпицентр располагался примерно в 400 километрах от города.Как минимум десять зданий обрушились в Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения населенном пункте, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.По его словам, пока нет связи с некоторыми деревнями провинции.
