https://ria.ru/20250810/turtsiya-2034481375.html

Один человек скончался в результате землетрясения на северо-западе Турции

Один человек скончался в результате землетрясения на северо-западе Турции - РИА Новости, 11.08.2025

Один человек скончался в результате землетрясения на северо-западе Турции

Во время землетрясения в турецкой провинции Балыкесир погиб человек, сообщил мэр Ахмет Акын. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-10T23:19:00+03:00

2025-08-10T23:19:00+03:00

2025-08-11T01:02:00+03:00

в мире

турция

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034472956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b95b8772a8fe4f8b346bee86011fd25.jpg

СТАМБУЛ, 10 авг — РИА Новости. Во время землетрясения в турецкой провинции Балыкесир погиб человек, сообщил мэр Ахмет Акын.Его личность пока не установлена. Министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу рассказал о как минимум четырех пострадавших. В городе обрушились 16 зданий.Магнитуда толчков составила 6,1. Эпицентр располагался в провинции Балыкесир. Приложения на смартфонах предупредили буквально за пару секунд до землетрясения. Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19:55 (время совпадает с мск). В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Эпицентр располагался примерно в 400 километрах от города.Как минимум десять зданий обрушились в Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения населенном пункте, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.По его словам, пока нет связи с некоторыми деревнями провинции.

https://ria.ru/20250810/turtsija-2034478111.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Землетрясение в Стамбуле Землетрясение произошло в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-08-10T23:19 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, стамбул