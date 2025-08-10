https://ria.ru/20250810/turtsiya-2034471608.html
В турецком Сындыргы обрушилось минимум десять зданий
СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Как минимум десять зданий обрушились в турецком городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения, сообщил мэр города Серкан Сак.Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."В Сындыргы обрушились не менее десяти зданий, повреждены несколько домов", - сообщил Сак телеканалу Habertürk.Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
