https://ria.ru/20250810/turtsija-2034438835.html

В Турции пассажирский паром столкнулся с несколькими судами

В Турции пассажирский паром столкнулся с несколькими судами - РИА Новости, 10.08.2025

В Турции пассажирский паром столкнулся с несколькими судами

Паром с пассажирами столкнулся с несколькими судами в порту турецкого Чешме после потери контроля капитаном, обошлось без пострадавших, передает в воскресенье... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T15:16:00+03:00

2025-08-10T15:16:00+03:00

2025-08-10T15:30:00+03:00

в мире

родос

турция

греция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034439813_0:0:778:437_1920x0_80_0_0_d5b0abcf8f456de5d0d3a45f39e81448.jpg

СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Паром с пассажирами столкнулся с несколькими судами в порту турецкого Чешме после потери контроля капитаном, обошлось без пострадавших, передает в воскресенье телеканал AHaber. "Инцидент произошел у входа в порт Чешме, когда отправлявшийся на остров Родос паром внезапно вышел из-под контроля капитана, предположительно, из-за выхода из строя двигателя. Паром смог остановиться после того, как столкнулся с несколькими судами под флагом Греции, пришвартованными у порта", - передает канал. Пассажиры парома не пострадали, однако им пришлось провести на судне около двух часов в ожидании помощи. В результате их эвакуировали с помощью буксиров. Начата оценка ущерба и проверка в связи с инцидентом.

https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html

родос

турция

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, родос, турция, греция