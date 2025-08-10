Рейтинг@Mail.ru
В Турции пассажирский паром столкнулся с несколькими судами
15:16 10.08.2025 (обновлено: 15:30 10.08.2025)
В Турции пассажирский паром столкнулся с несколькими судами
В Турции пассажирский паром столкнулся с несколькими судами
СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Паром с пассажирами столкнулся с несколькими судами в порту турецкого Чешме после потери контроля капитаном, обошлось без пострадавших, передает в воскресенье телеканал AHaber. "Инцидент произошел у входа в порт Чешме, когда отправлявшийся на остров Родос паром внезапно вышел из-под контроля капитана, предположительно, из-за выхода из строя двигателя. Паром смог остановиться после того, как столкнулся с несколькими судами под флагом Греции, пришвартованными у порта", - передает канал. Пассажиры парома не пострадали, однако им пришлось провести на судне около двух часов в ожидании помощи. В результате их эвакуировали с помощью буксиров. Начата оценка ущерба и проверка в связи с инцидентом.
В Турции пассажирский паром столкнулся с несколькими судами

СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Паром с пассажирами столкнулся с несколькими судами в порту турецкого Чешме после потери контроля капитаном, обошлось без пострадавших, передает в воскресенье телеканал AHaber.
"Инцидент произошел у входа в порт Чешме, когда отправлявшийся на остров Родос паром внезапно вышел из-под контроля капитана, предположительно, из-за выхода из строя двигателя. Паром смог остановиться после того, как столкнулся с несколькими судами под флагом Греции, пришвартованными у порта", - передает канал.
Пассажиры парома не пострадали, однако им пришлось провести на судне около двух часов в ожидании помощи. В результате их эвакуировали с помощью буксиров. Начата оценка ущерба и проверка в связи с инцидентом.
