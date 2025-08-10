Рейтинг@Mail.ru
Брат гражданина США, пропавшего в Афганистане, обвинил ЦРУ в бездействии - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/tsru-2034406770.html
Брат гражданина США, пропавшего в Афганистане, обвинил ЦРУ в бездействии
Брат гражданина США, пропавшего в Афганистане, обвинил ЦРУ в бездействии - РИА Новости, 10.08.2025
Брат гражданина США, пропавшего в Афганистане, обвинил ЦРУ в бездействии
Брат "пропавшего" в Афганистане бывшего главы Ассоциации по поддержке гражданской авиации Махмуда Шаха Хабиби, который имеет двойное - афганское и американское... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T09:38:00+03:00
2025-08-10T09:38:00+03:00
в мире
афганистан
кабул (город)
вашингтон (штат)
айман аз-завахири
аль-каида
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997460780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a0cc5a4a2fb7ab303ac3fd328130ab9.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Брат "пропавшего" в Афганистане бывшего главы Ассоциации по поддержке гражданской авиации Махмуда Шаха Хабиби, который имеет двойное - афганское и американское - гражданство, обвинил ЦРУ в бездействии и нежелании заниматься освобождением его родственника, информирует новостной портал Afghanistan International. Ахмад Шах Хабиби по случаю третьей годовщины задержания и затем и "пропажи" своего брата заявил, что "его брат не имел никаких связей с ЦРУ и никогда не сотрудничал с агентством". По данным издания, талибы задержали Хабиби в связи с убийством лидера террористической сети "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири в Кабуле в 2022 году, хотя он вернулся в афганскую столицу из Объединенных Арабских Эмиратов только через пять дней после операции по уничтожению террориста. "Ахмад Шах сообщил, что американские спецслужбы не предупредили его брата об операции и не предотвратили его возвращение в Афганистан", - пишет портал. Брат заключенного утверждает, что ЦРУ продолжает предоставлять финансирование и разведданные Главному управлению разведки (GDI Афганистана, тому самому органу, который, по его словам, несет ответственность за арест и удержание в плену его брата. Талибы отрицают, что удерживают Хабиби, но американские официальные лица полагают, что он все-таки находится в заключении в Афганистане. Ранее Вашингтон предложил вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за информацию о его местонахождении. "Ахмад Шах заявил, что неоднократные просьбы о встрече с представителями ЦРУ остались без ответа, и призвал агентство использовать свои контакты для переговоров об освобождении его брата", - сообщает Afghanistan International. По данным портала, Ахмад Шах Хабиби предупредил, что "если его брат погибнет в плену у талибов, ответственность за это будет нести ЦРУ".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250809/vsu-2034294871.html
https://ria.ru/20250804/afganistan-2033184710.html
афганистан
кабул (город)
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997460780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8e443d679594f48a63d1403d4c34933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, кабул (город), вашингтон (штат), айман аз-завахири, аль-каида, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Афганистан, Кабул (город), Вашингтон (штат), Айман аз-Завахири, Аль-Каида, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Брат гражданина США, пропавшего в Афганистане, обвинил ЦРУ в бездействии

Ахмад Шах Хабиби обвинил ЦРУ в нежелании заниматься освобождением его брата

© AP Photo / Susan WalshГлавный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Брат "пропавшего" в Афганистане бывшего главы Ассоциации по поддержке гражданской авиации Махмуда Шаха Хабиби, который имеет двойное - афганское и американское - гражданство, обвинил ЦРУ в бездействии и нежелании заниматься освобождением его родственника, информирует новостной портал Afghanistan International.
Ахмад Шах Хабиби по случаю третьей годовщины задержания и затем и "пропажи" своего брата заявил, что "его брат не имел никаких связей с ЦРУ и никогда не сотрудничал с агентством".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, когда ВСУ могут потерять людские ресурсы
Вчера, 09:16
По данным издания, талибы задержали Хабиби в связи с убийством лидера террористической сети "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири в Кабуле в 2022 году, хотя он вернулся в афганскую столицу из Объединенных Арабских Эмиратов только через пять дней после операции по уничтожению террориста. "Ахмад Шах сообщил, что американские спецслужбы не предупредили его брата об операции и не предотвратили его возвращение в Афганистан", - пишет портал.
Брат заключенного утверждает, что ЦРУ продолжает предоставлять финансирование и разведданные Главному управлению разведки (GDI Афганистана, тому самому органу, который, по его словам, несет ответственность за арест и удержание в плену его брата.
Талибы отрицают, что удерживают Хабиби, но американские официальные лица полагают, что он все-таки находится в заключении в Афганистане. Ранее Вашингтон предложил вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за информацию о его местонахождении.
"Ахмад Шах заявил, что неоднократные просьбы о встрече с представителями ЦРУ остались без ответа, и призвал агентство использовать свои контакты для переговоров об освобождении его брата", - сообщает Afghanistan International.
По данным портала, Ахмад Шах Хабиби предупредил, что "если его брат погибнет в плену у талибов, ответственность за это будет нести ЦРУ".
* Запрещенная в России террористическая организация
Флаги США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Экс-переводчикам из Афганистана грозит депортация из США
4 августа, 10:13
 
В миреАфганистанКабул (город)Вашингтон (штат)Айман аз-ЗавахириАль-КаидаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала