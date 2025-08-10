Брат гражданина США, пропавшего в Афганистане, обвинил ЦРУ в бездействии
Ахмад Шах Хабиби обвинил ЦРУ в нежелании заниматься освобождением его брата
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Брат "пропавшего" в Афганистане бывшего главы Ассоциации по поддержке гражданской авиации Махмуда Шаха Хабиби, который имеет двойное - афганское и американское - гражданство, обвинил ЦРУ в бездействии и нежелании заниматься освобождением его родственника, информирует новостной портал Afghanistan International.
Ахмад Шах Хабиби по случаю третьей годовщины задержания и затем и "пропажи" своего брата заявил, что "его брат не имел никаких связей с ЦРУ и никогда не сотрудничал с агентством".
По данным издания, талибы задержали Хабиби в связи с убийством лидера террористической сети "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири в Кабуле в 2022 году, хотя он вернулся в афганскую столицу из Объединенных Арабских Эмиратов только через пять дней после операции по уничтожению террориста. "Ахмад Шах сообщил, что американские спецслужбы не предупредили его брата об операции и не предотвратили его возвращение в Афганистан", - пишет портал.
Брат заключенного утверждает, что ЦРУ продолжает предоставлять финансирование и разведданные Главному управлению разведки (GDI Афганистана, тому самому органу, который, по его словам, несет ответственность за арест и удержание в плену его брата.
Талибы отрицают, что удерживают Хабиби, но американские официальные лица полагают, что он все-таки находится в заключении в Афганистане. Ранее Вашингтон предложил вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за информацию о его местонахождении.
"Ахмад Шах заявил, что неоднократные просьбы о встрече с представителями ЦРУ остались без ответа, и призвал агентство использовать свои контакты для переговоров об освобождении его брата", - сообщает Afghanistan International.
По данным портала, Ахмад Шах Хабиби предупредил, что "если его брат погибнет в плену у талибов, ответственность за это будет нести ЦРУ".
* Запрещенная в России террористическая организация
