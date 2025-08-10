https://ria.ru/20250810/tsru-2034406770.html

Брат гражданина США, пропавшего в Афганистане, обвинил ЦРУ в бездействии

Брат гражданина США, пропавшего в Афганистане, обвинил ЦРУ в бездействии - РИА Новости, 10.08.2025

Брат гражданина США, пропавшего в Афганистане, обвинил ЦРУ в бездействии

Брат "пропавшего" в Афганистане бывшего главы Ассоциации по поддержке гражданской авиации Махмуда Шаха Хабиби, который имеет двойное - афганское и американское... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T09:38:00+03:00

2025-08-10T09:38:00+03:00

2025-08-10T09:38:00+03:00

в мире

афганистан

кабул (город)

вашингтон (штат)

айман аз-завахири

аль-каида

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997460780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a0cc5a4a2fb7ab303ac3fd328130ab9.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Брат "пропавшего" в Афганистане бывшего главы Ассоциации по поддержке гражданской авиации Махмуда Шаха Хабиби, который имеет двойное - афганское и американское - гражданство, обвинил ЦРУ в бездействии и нежелании заниматься освобождением его родственника, информирует новостной портал Afghanistan International. Ахмад Шах Хабиби по случаю третьей годовщины задержания и затем и "пропажи" своего брата заявил, что "его брат не имел никаких связей с ЦРУ и никогда не сотрудничал с агентством". По данным издания, талибы задержали Хабиби в связи с убийством лидера террористической сети "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири в Кабуле в 2022 году, хотя он вернулся в афганскую столицу из Объединенных Арабских Эмиратов только через пять дней после операции по уничтожению террориста. "Ахмад Шах сообщил, что американские спецслужбы не предупредили его брата об операции и не предотвратили его возвращение в Афганистан", - пишет портал. Брат заключенного утверждает, что ЦРУ продолжает предоставлять финансирование и разведданные Главному управлению разведки (GDI Афганистана, тому самому органу, который, по его словам, несет ответственность за арест и удержание в плену его брата. Талибы отрицают, что удерживают Хабиби, но американские официальные лица полагают, что он все-таки находится в заключении в Афганистане. Ранее Вашингтон предложил вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за информацию о его местонахождении. "Ахмад Шах заявил, что неоднократные просьбы о встрече с представителями ЦРУ остались без ответа, и призвал агентство использовать свои контакты для переговоров об освобождении его брата", - сообщает Afghanistan International. По данным портала, Ахмад Шах Хабиби предупредил, что "если его брат погибнет в плену у талибов, ответственность за это будет нести ЦРУ".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250809/vsu-2034294871.html

https://ria.ru/20250804/afganistan-2033184710.html

афганистан

кабул (город)

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, кабул (город), вашингтон (штат), айман аз-завахири, аль-каида, центральное разведывательное управление (цру)