https://ria.ru/20250810/trevoga-2034398366.html

В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность

В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 10.08.2025

В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T07:40:00+03:00

2025-08-10T07:40:00+03:00

2025-08-10T07:40:00+03:00

безопасность

казбек коков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале. "На территории Кабардино-Балкарской Республики отбой беспилотной опасности", - написал Коков. Опасность атаки БПЛА объявили в субботу в 10.33 мск, она действовала около 20 часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, казбек коков