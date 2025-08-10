https://ria.ru/20250810/trevoga-2034398366.html
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале. "На территории Кабардино-Балкарской Республики отбой беспилотной опасности", - написал Коков. Опасность атаки БПЛА объявили в субботу в 10.33 мск, она действовала около 20 часов.
