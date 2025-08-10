https://ria.ru/20250810/trevoga-2034394659.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области спустя два дня, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T06:21:00+03:00

2025-08-10T06:21:00+03:00

2025-08-10T06:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148486/98/1484869847_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_f0600d403102c3865e93e8723f480be1.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области спустя два дня, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщили в оперштабе региона. Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили 8 августа в 9.45 мск, она действовала два дня.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область