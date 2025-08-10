https://ria.ru/20250810/trevoga-2034394659.html
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области спустя два дня, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Курской области спустя два дня, сообщили в оперативном штабе правительства региона в Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщили в оперштабе региона. Опасность атаки БПЛА в Курской области объявили 8 августа в 9.45 мск, она действовала два дня.
