В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в 23.14 мск субботы, она длилась почти 3,5 часа. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал Гладков.
