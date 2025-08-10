https://ria.ru/20250810/trevoga-2034386667.html

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T03:05:00+03:00

2025-08-10T03:05:00+03:00

2025-08-10T03:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в 23.14 мск субботы, она длилась почти 3,5 часа. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, вячеслав гладков