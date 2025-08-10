https://ria.ru/20250810/traty-2034405541.html

Исследование показало, на что копят деньги россияне

2025-08-10T09:22:00+03:00

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Больше трети россиян копят деньги на подушку безопасности, лишь 20% россиян едут в отпуск вне зависимости от обстоятельств, говорится в исследовании "Почта банка", которое есть у РИА Новости. "Среди опрошенных россиян только 20% едут в отпуск вне зависимости от обстоятельств. Остальные копят на разные цели: 37% откладывают на финансовую подушку безопасности, 26% - ремонт, 17% - покупку квартиры", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 2000 клиентов "Почта банка" по всей стране. Отмечается, что планы на отпуск корректируются из-за более важных целей. "Так, 47% респондентов откладывают путешествие ради покупки жилья, 24% - продвижения по карьерной лестнице, 12% - из-за нестабильного дохода. В то же время 17% уверены, что всегда найдут возможность отдохнуть", - уточнили аналитики. По данным исследования, респонденты, которые отказываются от отпуска, посчитали, сколько на нем экономят. "33% отметили, что удаётся сберечь до 100 тысяч рублей, 29% - от 100 до 200 тысяч рублей, 21% - более 200 тысяч. Однако почти каждый пятый (17%) признался, что даже не задумывался, сколько составляет экономия", - сообщили аналитики. Сохраненный бюджет россияне распределяют на ремонт (34%), крупные покупки - например, технику или автомобиль (32%), а также инвестиции и сбережения (29%). Кроме того, в приоритете остаются забота о себе (28%) и образование детей (8%), говорится в исследовании. Также отмечается, что те, кто едут в отпуск, уверены, что отдых - это тоже инвестиция. Так, 56% считают его важным для психического здоровья, 24% - как способ укрепить отношения с близкими. Остальные отметили, что отдых повышает продуктивность на работе. "Большинство россиян против кредитов на отпуск: 46% считают такую практику неприемлемой, 28% предпочитают копить заранее. Однако 12% хотя бы раз брали его на эти цели, а 6% рассматривают такой вариант. 5% жалеют о кредите, а 3% планируют воспользоваться и в будущем", - говорится в материалах. Также россияне назвали ежемесячный доход, необходимый для путешествия. "По мнению опрошенных, он должен составлять не менее 200 тысяч рублей - такую сумму назвали 48% респондентов. 22% считают достаточным доход в 150–200 тысяч, 16% - от 100 до 150 тысяч рублей, еще 14% - менее 100 тысяч", - заключили аналитики.

