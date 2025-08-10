https://ria.ru/20250810/tramp-2034412233.html

Калифорния обвинила Трампа в политическом вымогательстве

Калифорния обвинила Трампа в политическом вымогательстве

в мире

калифорния

дональд трамп

лос-анджелес

гэвин ньюсом

сша

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе (UCLA) о выплате одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями, назвав его "политическим вымогательством". В пятницу телеканал CNN со ссылкой на проект соглашения и источники, знакомые с переговорами, сообщал, что администрация Трампа добивается от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) выплаты одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями. По данным канала, на прошлой неделе Белый дом заморозил финансирование университета на сумму 584 миллиона долларов. Согласно проекту соглашения, UCLA должен выплатить один миллиард долларов несколькими траншами и создать компенсационный фонд в 172 миллиона долларов для лиц, пострадавших от нарушений Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию в сфере занятости. В обмен федеральное финансирование будет восстановлено, а UCLA сохранит доступ к грантам и контрактам. "Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа", - написал офис калифорнийского губернатора в соцсети Х*. Ранее CNN отмечал, что администрация Трампа усилила давление на университеты в рамках кампании против антисемитизма в кампусах. В UCLA ведется расследование минюста США по этому вопросу. В марте вуз запустил собственную инициативу по борьбе с антисемитизмом, а на прошлой неделе урегулировал иск, в котором его обвиняли в том, что еврейские студенты подвергались преследованиям во время акций протеста в 2024 году.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

