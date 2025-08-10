Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским
07:40 10.08.2025 (обновлено: 08:42 10.08.2025)
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским
в мире
россия
аляска
встреча путина и трампа — 2025
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
украина
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп мог бы провести переговоры с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но такой формат пока не предусматривается, пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме."Президент Дональд Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита на Аляске с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского", — указано в статье.Тем не менее в материале отмечается, что в нынешних планах американского лидера есть только двусторонний саммит с Путиным, Зеленского на Аляску не приглашали.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
россия
аляска
украина
в мире, россия, аляска, встреча путина и трампа — 2025, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, Россия, Аляска, Встреча Путина и Трампа — 2025, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп мог бы провести переговоры с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но такой формат пока не предусматривается, пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
"Президент Дональд Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита на Аляске с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского", — указано в статье.
В Британии раскрыли, что Европа и Зеленский приготовили для Путина и Трампа
04:56
Тем не менее в материале отмечается, что в нынешних планах американского лидера есть только двусторонний саммит с Путиным, Зеленского на Аляску не приглашали.
В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
Вчера, 08:00
 
