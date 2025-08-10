https://ria.ru/20250810/tramp-2034398211.html
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 10.08.2025
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским
Американский президент Дональд Трамп мог бы провести переговоры с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но такой формат пока не... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T07:40:00+03:00
2025-08-10T07:40:00+03:00
2025-08-10T08:42:00+03:00
в мире
россия
аляска
встреча путина и трампа — 2025
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп мог бы провести переговоры с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но такой формат пока не предусматривается, пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме."Президент Дональд Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита на Аляске с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского", — указано в статье.Тем не менее в материале отмечается, что в нынешних планах американского лидера есть только двусторонний саммит с Путиным, Зеленского на Аляску не приглашали.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034391137.html
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html
россия
аляска
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f3ccde368ec67a8b92b0f0e1093b634a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, встреча путина и трампа — 2025, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, Россия, Аляска, Встреча Путина и Трампа — 2025, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
СМИ сообщили о готовности Трампа провести саммит с Путиным и Зеленским
Reuters: Трамп открыт идее трехсторонних переговоров с Путиным и Зеленским