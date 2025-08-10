https://ria.ru/20250810/tramp-2034380528.html

Трамп передумал подниматься на крышу Белого дома

Трамп передумал подниматься на крышу Белого дома

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу планировал вновь забраться на крышу Белого дома, однако по неизвестной причине передумал, сообщает пресс-пул главы государства. До этого Трамп поднимался на крышу во вторник и сопроводил свой выход к аудитории шуткой о возможности разместить "ядерные ракеты" на территории Белого дома. "Пулу журналистов сообщили, что президент США направляется на крышу Белого дома. Мы расположились снаружи", - говорилось в распространенном сообщении представителей СМИ. Однако спустя всего две минуты пресс-пул распространил новое письмо, из которого следует, что Трамп "отменил собственный план вновь забраться на крышу". Служба безопасности американского лидера также покинула ее, а пул журналистов распустили.

