Мексика установила минимальные цены на экспорт томатов в США

МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Власти Мексики установили минимальные цены на экспорт свежих томатов после завершения соглашения с США о приостановке антидемпингового расследования, сообщили в министерстве экономики страны. "Мексика установила минимальные цены на экспорт свежих томатов после окончания Соглашения о приостановке антидемпингового расследования с Соединёнными Штатами. Эта мера защищает производительниц и производителей, предотвращает деформацию рынка и гарантирует внутренние поставки", - говорится в совместном заявлении министерства экономики и министерства сельского хозяйства на сайте правительства. В ведомствах отметили, что соглашение с США, которое ранее регулировало поставки мексиканских томатов и предотвращало применение антидемпинговых мер, утратило силу в прошедшем июле, в связи с чем было принято решение ограничить нижний ценовой порог мексиканской продукции. Минимальная экспортная цена установлена для томатов "рома" (saladette) - на уровне 0,88 доллара США, нижний порог для других перечисленных в сообщении сортов в основном составил 1,7 доллара за килограмм. Соглашение распространяется на окончательные экспортные поставки и не ограничивает их объемы, а также не устанавливает верхнюю планку стоимости. Главная цель, как подчеркнули в правительстве, - поддержание порядка во внешней торговле и защита национального производства. Пересмотр нижней границы цен будет проводиться ежегодно либо раньше, если этого потребуют условия рынка. Инициатива получила, как сообщается, единодушную поддержку всех объединений производителей томатов, работающих на экспорт в США. Мексика - крупнейший поставщик свежих томатов в США. С 2015 года объём экспортных поставок томатов варьировался от 1,42 до 1,92 миллиона тонн в год, по данным правительства США в 2024 году мексиканцы ввезли такой продукции на 2,98 миллиарда долларов.

