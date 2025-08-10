https://ria.ru/20250810/tomaty-2034481466.html
Мексика установила минимальные цены на экспорт томатов в США
Мексика установила минимальные цены на экспорт томатов в США - РИА Новости, 10.08.2025
Мексика установила минимальные цены на экспорт томатов в США
Власти Мексики установили минимальные цены на экспорт свежих томатов после завершения соглашения с США о приостановке антидемпингового расследования, сообщили в РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T23:22:00+03:00
2025-08-10T23:22:00+03:00
2025-08-10T23:22:00+03:00
в мире
сша
мексика
пошлины
реакция на пошлины сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150015/05/1500150567_0:221:3192:2017_1920x0_80_0_0_53d641411071dd33e9e3c2c644d7beb1.jpg
МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Власти Мексики установили минимальные цены на экспорт свежих томатов после завершения соглашения с США о приостановке антидемпингового расследования, сообщили в министерстве экономики страны. "Мексика установила минимальные цены на экспорт свежих томатов после окончания Соглашения о приостановке антидемпингового расследования с Соединёнными Штатами. Эта мера защищает производительниц и производителей, предотвращает деформацию рынка и гарантирует внутренние поставки", - говорится в совместном заявлении министерства экономики и министерства сельского хозяйства на сайте правительства. В ведомствах отметили, что соглашение с США, которое ранее регулировало поставки мексиканских томатов и предотвращало применение антидемпинговых мер, утратило силу в прошедшем июле, в связи с чем было принято решение ограничить нижний ценовой порог мексиканской продукции. Минимальная экспортная цена установлена для томатов "рома" (saladette) - на уровне 0,88 доллара США, нижний порог для других перечисленных в сообщении сортов в основном составил 1,7 доллара за килограмм. Соглашение распространяется на окончательные экспортные поставки и не ограничивает их объемы, а также не устанавливает верхнюю планку стоимости. Главная цель, как подчеркнули в правительстве, - поддержание порядка во внешней торговле и защита национального производства. Пересмотр нижней границы цен будет проводиться ежегодно либо раньше, если этого потребуют условия рынка. Инициатива получила, как сообщается, единодушную поддержку всех объединений производителей томатов, работающих на экспорт в США. Мексика - крупнейший поставщик свежих томатов в США. С 2015 года объём экспортных поставок томатов варьировался от 1,42 до 1,92 миллиона тонн в год, по данным правительства США в 2024 году мексиканцы ввезли такой продукции на 2,98 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250807/poshliny-2033858550.html
https://ria.ru/20250604/meksika-2020773723.html
сша
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150015/05/1500150567_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_ec5aa0a2864d0833b7a56f4d18fc0602.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексика, пошлины, реакция на пошлины сша
В мире, США, Мексика, Пошлины, Реакция на пошлины США
Мексика установила минимальные цены на экспорт томатов в США
Мексика установила минимальные цены на экспорт томатов после заключения с США
МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Власти Мексики установили минимальные цены на экспорт свежих томатов после завершения соглашения с США о приостановке антидемпингового расследования, сообщили в министерстве экономики страны.
«
"Мексика установила минимальные цены на экспорт свежих томатов после окончания Соглашения о приостановке антидемпингового расследования с Соединёнными Штатами. Эта мера защищает производительниц и производителей, предотвращает деформацию рынка и гарантирует внутренние поставки", - говорится в совместном заявлении министерства экономики и министерства сельского хозяйства на сайте правительства.
В ведомствах отметили, что соглашение с США
, которое ранее регулировало поставки мексиканских томатов и предотвращало применение антидемпинговых мер, утратило силу в прошедшем июле, в связи с чем было принято решение ограничить нижний ценовой порог мексиканской продукции.
Минимальная экспортная цена установлена для томатов "рома" (saladette) - на уровне 0,88 доллара США, нижний порог для других перечисленных в сообщении сортов в основном составил 1,7 доллара за килограмм.
Соглашение распространяется на окончательные экспортные поставки и не ограничивает их объемы, а также не устанавливает верхнюю планку стоимости. Главная цель, как подчеркнули в правительстве, - поддержание порядка во внешней торговле и защита национального производства.
Пересмотр нижней границы цен будет проводиться ежегодно либо раньше, если этого потребуют условия рынка. Инициатива получила, как сообщается, единодушную поддержку всех объединений производителей томатов, работающих на экспорт в США.
Мексика
- крупнейший поставщик свежих томатов в США. С 2015 года объём экспортных поставок томатов варьировался от 1,42 до 1,92 миллиона тонн в год, по данным правительства США в 2024 году мексиканцы ввезли такой продукции на 2,98 миллиарда долларов.