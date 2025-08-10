https://ria.ru/20250810/terakt-2034423846.html
В МИД допустили возможность использования Киевом терактов и провокаций
В МИД допустили возможность использования Киевом терактов и провокаций - РИА Новости, 10.08.2025
В МИД допустили возможность использования Киевом терактов и провокаций
Москва не исключает варианты использования терактов и провокаций Киевом, чтобы обострить информационную повестку вокруг украинского конфликта в преддверии... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:32:00+03:00
2025-08-10T12:32:00+03:00
2025-08-10T12:32:00+03:00
в мире
киев
россия
москва
владимир путин
дональд трамп
родион мирошник
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва не исключает варианты использования терактов и провокаций Киевом, чтобы обострить информационную повестку вокруг украинского конфликта в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он обратил внимание, что за ночь ПВО России уничтожила и перехватила 121 украинский беспилотник самолетного типа. "Увеличением числа атак по гражданским объектам, Киев демонстрирует свое отношение к готовящимся переговорам Путина и Трампа. Не исключаем варианты использования терактов и провокаций, чтобы обострить информационную повестку вокруг конфликта", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
киев
россия
москва
В МИД допустили возможность использования Киевом терактов и провокаций
