В МИД допустили возможность использования Киевом терактов и провокаций

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва не исключает варианты использования терактов и провокаций Киевом, чтобы обострить информационную повестку вокруг украинского конфликта в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он обратил внимание, что за ночь ПВО России уничтожила и перехватила 121 украинский беспилотник самолетного типа. "Увеличением числа атак по гражданским объектам, Киев демонстрирует свое отношение к готовящимся переговорам Путина и Трампа. Не исключаем варианты использования терактов и провокаций, чтобы обострить информационную повестку вокруг конфликта", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

