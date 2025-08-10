Рейтинг@Mail.ru
Демократы покинули Техас, протестуя против идеи республиканцев, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2025
00:40 10.08.2025
Демократы покинули Техас, протестуя против идеи республиканцев, пишут СМИ
Демократы покинули Техас, протестуя против идеи республиканцев, пишут СМИ
в мире
техас
калифорния
сша
дональд трамп
гэвин ньюсом
эрик холдер
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Группа демократов законодательного собрания Техаса покинула штат в попытке сорвать планы республиканцев по изменению избирательных округов, сообщает в субботу газета Washington Post. По данным издания, инициатива республиканцев по редактированию карты была предпринята в середине избирательного цикла по просьбе президента Дональда Трампа и предусматривает добавление пяти новых округов, где он получил двузначное преимущество. Лидер демократического меньшинства в палате представителей штата Джин Ву заявил коллегам, что этот шаг имеет значение "для всей страны". План отъезда обсуждался летом на десятках онлайн-встреч с участием губернаторов-демократов, в том числе Гэвина Ньюсома из Калифорнии, и бывшего генпрокурора США Эрика Холдера. Первого августа, через два дня после публикации республиканского проекта, Ву и его соратники поручили коллегам собрать вещи, позаботиться о семьях и никому не рассказывать о планах. Washington Post пишет, что демократы надеются хотя бы затянуть принятие новой карты, но, по оценкам экспертов, не смогут полностью предотвратить её утверждение. Газета отмечает, что конфликт вокруг округов в Техасе стал частью более масштабного противостояния партий по теме перераспределения округов, в рамках которого демократы в ряде "синих" штатов готовят ответные шаги.
Демократы покинули Техас, протестуя против идеи республиканцев, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Группа демократов законодательного собрания Техаса покинула штат в попытке сорвать планы республиканцев по изменению избирательных округов, сообщает в субботу газета Washington Post.
По данным издания, инициатива республиканцев по редактированию карты была предпринята в середине избирательного цикла по просьбе президента Дональда Трампа и предусматривает добавление пяти новых округов, где он получил двузначное преимущество. Лидер демократического меньшинства в палате представителей штата Джин Ву заявил коллегам, что этот шаг имеет значение "для всей страны".
План отъезда обсуждался летом на десятках онлайн-встреч с участием губернаторов-демократов, в том числе Гэвина Ньюсома из Калифорнии, и бывшего генпрокурора США Эрика Холдера. Первого августа, через два дня после публикации республиканского проекта, Ву и его соратники поручили коллегам собрать вещи, позаботиться о семьях и никому не рассказывать о планах.
Washington Post пишет, что демократы надеются хотя бы затянуть принятие новой карты, но, по оценкам экспертов, не смогут полностью предотвратить её утверждение. Газета отмечает, что конфликт вокруг округов в Техасе стал частью более масштабного противостояния партий по теме перераспределения округов, в рамках которого демократы в ряде "синих" штатов готовят ответные шаги.
