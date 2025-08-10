https://ria.ru/20250810/svo-2034478288.html

В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия

В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия - РИА Новости, 10.08.2025

В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия

В новых регионах России, как и вообще в стране, нужно возвращать улицам исторические, досоветские названия, заявил управляющий делами Московской патриархии... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T22:30:00+03:00

2025-08-10T22:30:00+03:00

2025-08-10T22:30:00+03:00

религия

общество

россия

ссср

московская патриархия

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104357/56/1043575674_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_31ed14a4f174d4aa2a41a0844427c24f.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В новых регионах России, как и вообще в стране, нужно возвращать улицам исторические, досоветские названия, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". "Новые регионы возвращаются в орбиту Российского государства – это регионы России, которые благодаря политике коммунистов оказались (после развала СССР – ред.) за границей. И, конечно, исторические (досоветские – ред.) названия там также со временем должны быть восстановлены", - сказал митрополит Григорий, комментируя политику возвращения улицам советских названий после возвращения новых регионов в состав РФ. По его словам, в советское время улицы называли в том числе в честь "людей, на которых не стоит ровняться, кто не желал России блага". "Возвращение исторических названий нашим улицам нужно осуществлять – так, как они назывались до советской власти, до богоборческого периода. В этом – возвращение к нашим историческим корням. Надеюсь, это послужит тому, что жители нашей страны лучше будут знать историю, культурные и религиозные традиции", - заключил управделами РПЦ.

https://ria.ru/20250808/rpts-2034161592.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ссср, московская патриархия, русская православная церковь