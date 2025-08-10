Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
22:30 10.08.2025
В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия
В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия - РИА Новости, 10.08.2025
В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия
В новых регионах России, как и вообще в стране, нужно возвращать улицам исторические, досоветские названия, заявил управляющий делами Московской патриархии... РИА Новости, 10.08.2025
религия
общество
россия
ссср
московская патриархия
русская православная церковь
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В новых регионах России, как и вообще в стране, нужно возвращать улицам исторические, досоветские названия, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". "Новые регионы возвращаются в орбиту Российского государства – это регионы России, которые благодаря политике коммунистов оказались (после развала СССР – ред.) за границей. И, конечно, исторические (досоветские – ред.) названия там также со временем должны быть восстановлены", - сказал митрополит Григорий, комментируя политику возвращения улицам советских названий после возвращения новых регионов в состав РФ. По его словам, в советское время улицы называли в том числе в честь "людей, на которых не стоит ровняться, кто не желал России блага". "Возвращение исторических названий нашим улицам нужно осуществлять – так, как они назывались до советской власти, до богоборческого периода. В этом – возвращение к нашим историческим корням. Надеюсь, это послужит тому, что жители нашей страны лучше будут знать историю, культурные и религиозные традиции", - заключил управделами РПЦ.
россия
ссср
общество, россия, ссср, московская патриархия, русская православная церковь
Религия, Общество, Россия, СССР, Московская Патриархия, Русская православная церковь
В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия

Митрополит Григорий призвал вернуть улицам в новых регионах досоветские названия

Храм Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Храм Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В новых регионах России, как и вообще в стране, нужно возвращать улицам исторические, досоветские названия, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Новые регионы возвращаются в орбиту Российского государства – это регионы России, которые благодаря политике коммунистов оказались (после развала СССР – ред.) за границей. И, конечно, исторические (досоветские – ред.) названия там также со временем должны быть восстановлены", - сказал митрополит Григорий, комментируя политику возвращения улицам советских названий после возвращения новых регионов в состав РФ.
По его словам, в советское время улицы называли в том числе в честь "людей, на которых не стоит ровняться, кто не желал России блага".
"Возвращение исторических названий нашим улицам нужно осуществлять – так, как они назывались до советской власти, до богоборческого периода. В этом – возвращение к нашим историческим корням. Надеюсь, это послужит тому, что жители нашей страны лучше будут знать историю, культурные и религиозные традиции", - заключил управделами РПЦ.
Храм Христа Спасителя в Москве
РПЦ ежемесячно отправляет до 200 волонтеров на восстановление Донбасса
8 августа, 15:24
 
Религия Общество Россия СССР Московская Патриархия Русская православная церковь
 
 
