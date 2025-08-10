https://ria.ru/20250810/svo-2034478288.html
В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия
В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия
В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия
В новых регионах России, как и вообще в стране, нужно возвращать улицам исторические, досоветские названия, заявил управляющий делами Московской патриархии... РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В новых регионах России, как и вообще в стране, нужно возвращать улицам исторические, досоветские названия, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". "Новые регионы возвращаются в орбиту Российского государства – это регионы России, которые благодаря политике коммунистов оказались (после развала СССР – ред.) за границей. И, конечно, исторические (досоветские – ред.) названия там также со временем должны быть восстановлены", - сказал митрополит Григорий, комментируя политику возвращения улицам советских названий после возвращения новых регионов в состав РФ. По его словам, в советское время улицы называли в том числе в честь "людей, на которых не стоит ровняться, кто не желал России блага". "Возвращение исторических названий нашим улицам нужно осуществлять – так, как они назывались до советской власти, до богоборческого периода. В этом – возвращение к нашим историческим корням. Надеюсь, это послужит тому, что жители нашей страны лучше будут знать историю, культурные и религиозные традиции", - заключил управделами РПЦ.
