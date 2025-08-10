https://ria.ru/20250810/svo-2034474788.html

Пушилин рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении

Пушилин рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 10.08.2025

Пушилин рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении

Российские войска на красноармейском направлении сконцентрировали внимание на дороге Красноармейск-Доброполье, действуют там широким фронтом, и ситуация для... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Российские войска на красноармейском направлении сконцентрировали внимание на дороге Красноармейск-Доброполье, действуют там широким фронтом, и ситуация для противника в Красноармейске стремительно ухудшается, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление - здесь концентрация внимания на дороге Красноармейск-Доброполье. Здесь мы видим, что наши подразделения действуют достаточно широким фронтом и, по сути, для противника… для Дмитрова ухудшение позиций, но и для Красноармейска ситуация продолжает стремительно ухудшаться. И здесь мы наблюдаем, что наши подразделения действуют грамотно, выверенно и выполняют задачи по минимизации потерь среди нашего личного состава", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

