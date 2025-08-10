Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в районе Северска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 10.08.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в районе Северска
Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России.
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Мотострелки "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА противника в районе н.п. Северск. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе разведки позиций противника в районе н.п. Северск Донецкой Народной Республики обнаружили пункт управления БПЛА противника", — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, поражение было нанесено с помощью артиллерийского 122-миллиметрового орудия "Д-30", в результате чего противник был лишен возможности корректировать свои действия.
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Мотострелки "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА противника в районе н.п. Северск. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе разведки позиций противника в районе н.п. Северск Донецкой Народной Республики обнаружили пункт управления БПЛА противника", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, поражение было нанесено с помощью артиллерийского 122-миллиметрового орудия "Д-30", в результате чего противник был лишен возможности корректировать свои действия.
