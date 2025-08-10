https://ria.ru/20250810/svo-2034472333.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в районе Северска

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Мотострелки "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА противника в районе н.п. Северск. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе разведки позиций противника в районе н.п. Северск Донецкой Народной Республики обнаружили пункт управления БПЛА противника", — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, поражение было нанесено с помощью артиллерийского 122-миллиметрового орудия "Д-30", в результате чего противник был лишен возможности корректировать свои действия.

