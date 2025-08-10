Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к селу Майское - РИА Новости, 10.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/svo-2034471988.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к селу Майское
После освобождения города Часова Яра Донецкой Народной Республики подразделения ВС РФ активно продвигаются к селу Майское, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. После освобождения города Часова Яра Донецкой Народной Республики подразделения ВС РФ активно продвигаются к селу Майское, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "После освобождения Часова Яра мы видим, что здесь сейчас сместилось внимание уже, и есть активное продвижение к селу Майское", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к селу Майское

Пушилин: подразделения ВС России активно продвигаются к селу Майское в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. После освобождения города Часова Яра Донецкой Народной Республики подразделения ВС РФ активно продвигаются к селу Майское, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"После освобождения Часова Яра мы видим, что здесь сейчас сместилось внимание уже, и есть активное продвижение к селу Майское", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
