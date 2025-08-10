https://ria.ru/20250810/svo-2034471988.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к селу Майское
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к селу Майское - РИА Новости, 10.08.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к селу Майское
После освобождения города Часова Яра Донецкой Народной Республики подразделения ВС РФ активно продвигаются к селу Майское, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. После освобождения города Часова Яра Донецкой Народной Республики подразделения ВС РФ активно продвигаются к селу Майское, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "После освобождения Часова Яра мы видим, что здесь сейчас сместилось внимание уже, и есть активное продвижение к селу Майское", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
