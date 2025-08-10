https://ria.ru/20250810/svo-2034456431.html

Российские военные в ДНР уничтожили миномет ВСУ с помощью БПЛА

Российские военные в ДНР уничтожили миномет ВСУ с помощью БПЛА - РИА Новости, 10.08.2025

Российские военные в ДНР уничтожили миномет ВСУ с помощью БПЛА

Бойцы "Южной" группировки российских войск уничтожили 120-миллиметровый миномет ВСУ в районе Новодмитровки в ДНР с помощью БПЛА, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T18:17:00+03:00

2025-08-10T18:17:00+03:00

2025-08-10T18:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_bb3cba008a2afbcb3fcc7f79aa034206.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки российских войск уничтожили 120-миллиметровый миномет ВСУ в районе Новодмитровки в ДНР с помощью БПЛА, сообщили в Минобороны России. "В результате разведки местности расчеты БПЛА обнаружили скрытый в лесополосе миномет противника. Расчетом ударных FPV-дронов огневое средство было уничтожено", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате поражения орудия российские военные смогли получить преимущество в огневых средствах и продолжить развивать наступление на северском направлении.

https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034441585.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия