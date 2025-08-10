https://ria.ru/20250810/svo-2034456431.html
Российские военные в ДНР уничтожили миномет ВСУ с помощью БПЛА
Бойцы "Южной" группировки российских войск уничтожили 120-миллиметровый миномет ВСУ в районе Новодмитровки в ДНР с помощью БПЛА, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки российских войск уничтожили 120-миллиметровый миномет ВСУ в районе Новодмитровки в ДНР с помощью БПЛА, сообщили в Минобороны России. "В результате разведки местности расчеты БПЛА обнаружили скрытый в лесополосе миномет противника. Расчетом ударных FPV-дронов огневое средство было уничтожено", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате поражения орудия российские военные смогли получить преимущество в огневых средствах и продолжить развивать наступление на северском направлении.
донецкая народная республика
