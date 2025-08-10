https://ria.ru/20250810/svo-2034421389.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
2025-08-10T12:12:00+03:00
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 85 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области, Берислав, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
