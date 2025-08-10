Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 10.08.2025 (обновлено: 12:16 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/svo-2034420901.html
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2025
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 215 украинских боевиков, три орудия полевой артиллерии за сутки,... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:09:00+03:00
2025-08-10T12:16:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
северск
славянск
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 215 украинских боевиков, три орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 215-ти военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь пикапов, три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и склад боеприпасов", - говорится в сводке.По данным российского военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034348351.html
россия
сша
северск
славянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e5dfc482726cc3bed6df39b194234bbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, сша, северск, славянск, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Северск, Славянск, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 215 военных и три арторудия в зоне "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 215 украинских боевиков, три орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял более 215-ти военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь пикапов, три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и склад боеприпасов", - говорится в сводке.
По данным российского военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.08.2025
Вчера, 17:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСШАСеверскСлавянскВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала