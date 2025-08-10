https://ria.ru/20250810/svo-2034420901.html

"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 215 украинских боевиков, три орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 215-ти военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь пикапов, три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и склад боеприпасов", - говорится в сводке.По данным российского военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.

