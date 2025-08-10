https://ria.ru/20250810/svo-2034420901.html
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2025
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 215 украинских боевиков, три орудия полевой артиллерии за сутки,... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:09:00+03:00
2025-08-10T12:09:00+03:00
2025-08-10T12:16:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
северск
славянск
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 215 украинских боевиков, три орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял более 215-ти военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, восемь пикапов, три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и склад боеприпасов", - говорится в сводке.По данным российского военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034348351.html
россия
сша
северск
славянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e5dfc482726cc3bed6df39b194234bbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сша, северск, славянск, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Северск, Славянск, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 215 военных и три арторудия в зоне "Юга"