Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2025

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T12:08:00+03:00

2025-08-10T12:08:00+03:00

2025-08-10T12:14:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

кировск

безопасность

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка в Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

россия

харьковская область

кировск

2025

россия, вооруженные силы украины, харьковская область, кировск, безопасность