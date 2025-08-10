Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 10.08.2025
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2025
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2025
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
кировск
безопасность
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка в Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, кировск, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Кировск, Безопасность
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне действия "Запада"

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка в Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Кировск в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
