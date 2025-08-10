https://ria.ru/20250810/svo-2034420641.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:08:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
кировск
безопасность
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка в Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
россия
харьковская область
кировск
