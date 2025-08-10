https://ria.ru/20250810/sud-2034404449.html

Суд отклонил жалобу жены покойного участника "Иванушек International"

Суд отклонил жалобу жены покойного участника "Иванушек International"

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московский городской суд оставил без удовлетворения жалобу на взыскание более 1,6 миллиона рублей неосновательного обогащения с гражданской жены покойного участника "Иванушек International" Олега Яковлева Александры Куцевол по иску его друга Романа Радова, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Куцевол ранее сама обращалась с иском к Радову о взыскании расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, указывая в обоснование своих требований, что с сентября 2012 года по март 2021 года она была зарегистрирована и проживала в квартире Яковлева. С апреля 2018 года за Радовым было зарегистрировано право собственности на жилье. Ссылаясь на то, что ею были понесены расходы более 300 тысяч рублей, она просила взыскать с Радова эту сумму, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы. В ходе рассмотрения дела Радов предъявил к ней встречный иск о взыскании неосновательного обогащения, указав, что по решению суда Куцевол признана прекратившей права пользования жилым помещением. Ранее Второй кассационный суд, рассмотрев жалобу Куцевол, отменил решения первой и апелляционной инстанций и постановил направить данное дело в Мосгорсуд для повторного рассмотрения. "Оставить судебное постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения... Ссылаясь на то, что Куцевол проживала в указанном помещении в отсутствие договорных и законных оснований, (Радов - ред.) просил суд взыскать в его пользу неосновательное обогащение за период с февраля 2020 года по май 2021 года в размере 1630100 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16 мая 2021 года по 22 сентября 2022 года в сумме 209553,78 рубля", - говорится в материалах. Первоначальные и встречные исковые требования ранее были удовлетворены. Так, с Радова в пользу Куцевол взыскали более 182 тысяч рублей, в сумму вошли расходы за оплату коммунальных услуг, проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по государственной пошлине. С Куцевол в его пользу взыскали неосновательное обогащение в 1,6 миллиона рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 206 тысяч рублей и расходы на госпошлину. В своей жалобе Куцевол указывала, что решения были вынесены с нарушением норм материального и процессуального права. Кроме того, она просила назначить судебную оценочную экспертизу, не согласившись с отчетом об оценке, на основании которого с нее взыскали неосновательное обогащение. Согласно позиции Куцевол, Радов во время судебных споров поменял замки на входной двери квартиры и передал ей комплект ключей, что, по ее мнению, свидетельствовало о его согласии на проживание в квартире, однако этот довод в суде первой инстанции не получил какой-либо правовой оценки, отмечается в документах.

