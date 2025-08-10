https://ria.ru/20250810/sud-2034397225.html

ВС объяснил, как получить компенсацию с банкрота

ВС объяснил, как получить компенсацию с банкрота - РИА Новости, 10.08.2025

ВС объяснил, как получить компенсацию с банкрота

Суды обязаны рассматривать иски о компенсации вреда за залив квартиры, даже если ответчик признан банкротом, сказано в определении Верховного суда РФ, с которой

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Суды обязаны рассматривать иски о компенсации вреда за залив квартиры, даже если ответчик признан банкротом, сказано в определении Верховного суда РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел дело жителя Ярославля, сосед которого залил его квартиру. Он обратился в суд с иском о компенсации почти 100 миллионов рублей, но суд отказался принять иск - сосед в это время как раз был признан банкротом, шла процедура реструктуризации долгов и реализации имущества. Три инстанции отказались рассматривать иск, пока спор не дошел до Верховного суда РФ. "С учетом того, что обязательство по возмещению ущерба, причиненного заливом, является денежным, возникло после возбуждения дела о банкротстве и признания ответчика банкротом, оно относится к текущим платежам и подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции по общим правилам искового производства", - сказано в определении.

