При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Балтимор в штате Мэриленд, в том числе пятилетний ребенок, один пострадавший... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T07:08:00+03:00

2025-08-10T07:08:00+03:00

2025-08-10T07:19:00+03:00

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Балтимор в штате Мэриленд, в том числе пятилетний ребенок, один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает телеканал CBS со ссылкой на правоохранителей."Полиция расследует случай массовой стрельбы в Парк-Хайтс (в Балтиморе - ред.)... Пострадали шесть человек... в том числе пятилетний ребенок", - говорится в публикации со ссылкой на начальника полиции Балтимора Ричарда Уорли.Отмечается, что пятилетняя девочка была ранена в руку и не получила более серьезных травм. Один мужчина находится в критическом состоянии. Информации о том, кто стрелял, пока нет.

2025

Дарья Буймова

балтимор, сша, в мире, мэриленд