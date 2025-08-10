https://ria.ru/20250810/strelba-2034396325.html
При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек
При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек - РИА Новости, 10.08.2025
При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Балтимор в штате Мэриленд, в том числе пятилетний ребенок, один пострадавший... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T07:08:00+03:00
2025-08-10T07:08:00+03:00
2025-08-10T07:19:00+03:00
балтимор
сша
в мире
мэриленд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_033167c57e765b66ab5b18bdfa921865.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Балтимор в штате Мэриленд, в том числе пятилетний ребенок, один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает телеканал CBS со ссылкой на правоохранителей."Полиция расследует случай массовой стрельбы в Парк-Хайтс (в Балтиморе - ред.)... Пострадали шесть человек... в том числе пятилетний ребенок", - говорится в публикации со ссылкой на начальника полиции Балтимора Ричарда Уорли.Отмечается, что пятилетняя девочка была ранена в руку и не получила более серьезных травм. Один мужчина находится в критическом состоянии. Информации о том, кто стрелял, пока нет.
https://ria.ru/20250810/strelba-2034380348.html
балтимор
сша
мэриленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1660:1245_1920x0_80_0_0_99cd23b76c8e1b9ba3522b0158a91c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтимор, сша, в мире, мэриленд
Балтимор, США, В мире, Мэриленд
При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек
При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек, в том числе ребенок