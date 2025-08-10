Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 10.08.2025 (обновлено: 07:19 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/strelba-2034396325.html
При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек
При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек - РИА Новости, 10.08.2025
При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Балтимор в штате Мэриленд, в том числе пятилетний ребенок, один пострадавший... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T07:08:00+03:00
2025-08-10T07:19:00+03:00
балтимор
сша
в мире
мэриленд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_033167c57e765b66ab5b18bdfa921865.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Балтимор в штате Мэриленд, в том числе пятилетний ребенок, один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает телеканал CBS со ссылкой на правоохранителей."Полиция расследует случай массовой стрельбы в Парк-Хайтс (в Балтиморе - ред.)... Пострадали шесть человек... в том числе пятилетний ребенок", - говорится в публикации со ссылкой на начальника полиции Балтимора Ричарда Уорли.Отмечается, что пятилетняя девочка была ранена в руку и не получила более серьезных травм. Один мужчина находится в критическом состоянии. Информации о том, кто стрелял, пока нет.
https://ria.ru/20250810/strelba-2034380348.html
балтимор
сша
мэриленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1660:1245_1920x0_80_0_0_99cd23b76c8e1b9ba3522b0158a91c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтимор, сша, в мире, мэриленд
Балтимор, США, В мире, Мэриленд
При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек

При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек, в том числе ребенок

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Полиция в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Балтимор в штате Мэриленд, в том числе пятилетний ребенок, один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает телеканал CBS со ссылкой на правоохранителей.
"Полиция расследует случай массовой стрельбы в Парк-Хайтс (в Балтиморе - ред.)... Пострадали шесть человек... в том числе пятилетний ребенок", - говорится в публикации со ссылкой на начальника полиции Балтимора Ричарда Уорли.
Отмечается, что пятилетняя девочка была ранена в руку и не получила более серьезных травм. Один мужчина находится в критическом состоянии. Информации о том, кто стрелял, пока нет.
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
У тюрьмы, где содержат пособницу Эпштейна, произошла стрельба, пишут СМИ
00:45
 
БалтиморСШАВ миреМэриленд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала