На Ставрополье отменили беспилотную опасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 10.08.2025
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
Беспилотную опасность отменили на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T07:42:00+03:00
2025-08-10T07:42:00+03:00
2025-08-10T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в субботу в 17.22 мск и продлилась около 13 часов. "На территории Ставропольского края - отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров.
ставропольский край
безопасность, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
