https://ria.ru/20250810/stavropole-2034398688.html

На Ставрополье отменили беспилотную опасность

На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 10.08.2025

На Ставрополье отменили беспилотную опасность

Беспилотную опасность отменили на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T07:42:00+03:00

2025-08-10T07:42:00+03:00

2025-08-10T07:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ставропольский край

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в субботу в 17.22 мск и продлилась около 13 часов. "На территории Ставропольского края - отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ставропольский край, владимир владимиров