Правнук Сталина не хотел бы захоронения его прадеда на родовом кладбище

2025-08-10T06:49:00+03:00

иосиф сталин (джугашвили)

вадим горжанкин

феликс дзержинский

общество

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили не хотел бы захоронения его прадеда на родовом кладбище. "Не хотел бы", - ответил Джугашвили РИА Новости на вопрос о том, хотел бы он, чтобы могила прадеда была на родовом кладбище. В 2021 году пресс-атташе правнука Сталина Селима Бенсаада Вадим Горжанкин сообщал РИА Новости, что адвокат правнука вождя направил заявление об эксгумации тела Сталина из захоронения около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище. По словам Горжанкина, правнук просил исторической справедливости, исполнении посмертной воли генсека, а также был заинтересован в поиске истины: что было официальной причиной смерти Сталина. Некрополь у Кремлевской стены — мемориальное кладбище, место погребения военных и политических деятелей Советского государства. В стене замурованы урны с прахом революционеров, военачальников, иностранных коммунистов, выдающихся летчиков, крупных ученых, погибших космонавтов. Рядом с Мавзолеем Ленина расположены могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Андрея Жданова, Климента Ворошилова, Семена Буденного, Михаила Суслова, Леонида Брежнева и других.

Дарья Буймова

