Трамп анонсировал пресс-конференцию по вопросам преступности в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что запланированная на понедельник пресс-конференция по вопросам преступности в Вашингтоне пройдет в 10 часов по местному времени (17.00 мск), а также затронет тему "благоустройства" американской столицы. В субботу американский лидер объявил о проведении пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы города. "Пресс-конференция по вопросам преступности и "благоустройства" состоится завтра в 10.00 утра по восточному времени (17.00 мск) в зале для пресс-брифингов. Она будет посвящена не только прекращению преступности, убийств и смертей в столице нашей страны, но также вопросам чистоты, общего физического обновления и состояния нашей некогда красивой и хорошо ухоженной столицы", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.

