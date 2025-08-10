Рейтинг@Mail.ru
20:56 10.08.2025
Трамп намерен организовать перемещение бездомных за пределы Вашингтона
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается организовать перемещение вашингтонских бездомных за пределы американской столицы. В субботу американский лидер объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. "Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны немедленно уехать. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. Преступникам уезжать не придётся — мы отправим вас в тюрьму, где вам и место. Всё произойдёт очень быстро, как и на границе: за последние несколько месяцев мы перешли от миллионов людей, хлынувших в страну, к нулю", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. Ранее телеканал ABC сообщал, что в начале августа в федеральном округе Колумбия 19-летний бывший сотрудник DOGE Эдвард Користин подвергся нападению двух подростков, которые пытались угнать его автомобиль. Подростков задержали на месте преступления, сообщал телеканал.
в мире, вашингтон (штат), сша, колумбия, дональд трамп, фбр
В мире, Вашингтон (штат), США, Колумбия, Дональд Трамп, ФБР
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается организовать перемещение вашингтонских бездомных за пределы американской столицы.
В субботу американский лидер объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне.
"Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны немедленно уехать. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. Преступникам уезжать не придётся — мы отправим вас в тюрьму, где вам и место. Всё произойдёт очень быстро, как и на границе: за последние несколько месяцев мы перешли от миллионов людей, хлынувших в страну, к нулю", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.
Ранее телеканал ABC сообщал, что в начале августа в федеральном округе Колумбия 19-летний бывший сотрудник DOGE Эдвард Користин подвергся нападению двух подростков, которые пытались угнать его автомобиль. Подростков задержали на месте преступления, сообщал телеканал.
Столкновения протестующих и полиции в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы уничтожен
9 июня, 19:27
 
