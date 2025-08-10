https://ria.ru/20250810/ssha-2034464814.html

Сенатор Грэм* призвал разместить на Украине европейские базы

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Украина должна получить гарантии безопасности от союзников до того, как идти на возможные территориальные уступки, а на ее территории должны находиться европейские военные, считает американский сенатор Линдси Грэм *. "Будут некоторые обмены территориями, но только после того, как появятся гарантии безопасности для Украины", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News. По словам Грэма*, США и союзникам следует продолжить поддерживать Украину в военном отношении. "Мы должны поддерживать Украину сильной. Продолжать снабжать их сильными и современными вооружениями и (предоставить - ред.) гарантии безопасности с европейскими силами на земле", - добавил сенатор-республиканец. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

