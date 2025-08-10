Рейтинг@Mail.ru
18:03 10.08.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
барак обама
хиллари клинтон
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ждет обвинений по делу о сговоре в связи с якобы вмешательством России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. "Я совершенно точно хочу увидеть обвинения", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Вэнс добавил, что причастные к сговору "обманули американский народ, чтобы использовать предвыборные тезисы Хиллари Клинтон и превратить их в разведданные". Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам действующего американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
в мире, сша, россия, дональд трамп, барак обама, хиллари клинтон
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Барак Обама, Хиллари Клинтон
Вэнс ждет обвинений по делу о "российском следе"

Вэнс ждет обвинений по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ждет обвинений по делу о сговоре в связи с якобы вмешательством России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.
"Я совершенно точно хочу увидеть обвинения", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс добавил, что причастные к сговору "обманули американский народ, чтобы использовать предвыборные тезисы Хиллари Клинтон и превратить их в разведданные".
Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам действующего американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену.
Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
