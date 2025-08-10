https://ria.ru/20250810/ssha-2034455582.html

Вэнс ждет обвинений по делу о "российском следе"

Вэнс ждет обвинений по делу о "российском следе"

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ждет обвинений по делу о сговоре в связи с якобы вмешательством России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. "Я совершенно точно хочу увидеть обвинения", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Вэнс добавил, что причастные к сговору "обманули американский народ, чтобы использовать предвыборные тезисы Хиллари Клинтон и превратить их в разведданные". Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения. По словам действующего американского президента, в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.

