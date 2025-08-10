https://ria.ru/20250810/ssha-2034454518.html
Жапаров поддержал усилия России и США по урегулированию украинского кризиса
в мире
россия
сша
владимир путин
садыр жапаров
встреча путина и трампа — 2025
БИШКЕК, 10 авг – РИА Новости. Киргизский лидер Садыр Жапаров в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал дипломатические усилия РФ и США по урегулированию украинского кризиса, сообщили журналистам в пресс-службе главы киргизского государства. Согласно сообщению, телефонный разговор двух президентов состоялся в воскресенье. В ходе него Путин проинформировал Жапарова о недавних дипломатических контактах с американской стороной по вопросу урегулирования украинского кризиса. "Президент Кыргызстана поблагодарил президента России за предоставленную информацию и выразил поддержку политико-дипломатическим усилиям, направленным на разрешение данного кризиса", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что также главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы взаимодействия в рамках международных и региональных объединений.
