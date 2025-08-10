Рейтинг@Mail.ru
Жапаров поддержал усилия России и США по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/ssha-2034454518.html
Жапаров поддержал усилия России и США по урегулированию украинского кризиса
Жапаров поддержал усилия России и США по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 10.08.2025
Жапаров поддержал усилия России и США по урегулированию украинского кризиса
Киргизский лидер Садыр Жапаров в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал дипломатические усилия РФ и США по урегулированию украинского... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T17:50:00+03:00
2025-08-10T17:50:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
садыр жапаров
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580060935_0:102:2920:1746_1920x0_80_0_0_04405fcbef59677965f8b00cfb9a0656.jpg
БИШКЕК, 10 авг – РИА Новости. Киргизский лидер Садыр Жапаров в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал дипломатические усилия РФ и США по урегулированию украинского кризиса, сообщили журналистам в пресс-службе главы киргизского государства. Согласно сообщению, телефонный разговор двух президентов состоялся в воскресенье. В ходе него Путин проинформировал Жапарова о недавних дипломатических контактах с американской стороной по вопросу урегулирования украинского кризиса. "Президент Кыргызстана поблагодарил президента России за предоставленную информацию и выразил поддержку политико-дипломатическим усилиям, направленным на разрешение данного кризиса", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что также главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы взаимодействия в рамках международных и региональных объединений.
https://ria.ru/20250810/ssha-2034445697.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580060935_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_a92042aa1d781f0889d886be8ff8669b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, садыр жапаров, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Встреча Путина и Трампа — 2025
Жапаров поддержал усилия России и США по урегулированию украинского кризиса

Жапаров поддержал дипломатические усилия России и США по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСадыр Жапаров
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 10 авг – РИА Новости. Киргизский лидер Садыр Жапаров в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал дипломатические усилия РФ и США по урегулированию украинского кризиса, сообщили журналистам в пресс-службе главы киргизского государства.
Согласно сообщению, телефонный разговор двух президентов состоялся в воскресенье. В ходе него Путин проинформировал Жапарова о недавних дипломатических контактах с американской стороной по вопросу урегулирования украинского кризиса.
"Президент Кыргызстана поблагодарил президента России за предоставленную информацию и выразил поддержку политико-дипломатическим усилиям, направленным на разрешение данного кризиса", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что также главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы взаимодействия в рамках международных и региональных объединений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече на Аляске
Вчера, 16:28
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинСадыр ЖапаровВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала