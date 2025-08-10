Нетаньяху не общался с Трампом после решения по сектору Газа
Нетаньяху заявил, что еще не общался с Трампом после принятия плана по Газе
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что еще не беседовал с президентом США Дональдом Трампом после принятия нового плана по оккупации Газы, однако рассчитывает, что разговор скоро состоится.
В четверг Нетаньяху объявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать его под контроль нового "гражданского правительства". Он добавил, что в то же время Государство Израиль не планирует удерживать контроль над сектором, цель операции - установление "периметра безопасности". В субботу в МИД РФ заявили, что план Израиля расширить военную операцию на палестинской территории приведет к отрицательным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в секторе Газа.
"Нет, не общался с президентом Трампом (после решения по Газе, принятого в четверг - ред.), но я намереваюсь побеседовать с ним в ближайшее время", - сказал Нетаньяху в воскресенье в ходе пресс-конференции.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.