Трамп хочет закончить финансирование конфликта на Украине, заявил Вэнс - РИА Новости, 10.08.2025
17:33 10.08.2025 (обновлено: 17:37 10.08.2025)
Трамп хочет закончить финансирование конфликта на Украине, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы США покончили с финансированием конфликта на Украине, американцам надоело тратить на него свои налоги, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Вэнс добавил, что если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, то Вашингтон не возражает. "Но сами финансировать это не будем", - подчеркнул он.
украина, сша, в мире, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
Украина, США, В мире, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Трамп хочет закончить финансирование конфликта на Украине, заявил Вэнс

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы США покончили с финансированием конфликта на Украине, американцам надоело тратить на него свои налоги, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс добавил, что если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, то Вашингтон не возражает. "Но сами финансировать это не будем", - подчеркнул он.
