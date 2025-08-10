https://ria.ru/20250810/ssha-2034452703.html
Трамп хочет закончить финансирование конфликта на Украине, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы США покончили с финансированием конфликта на Украине, американцам надоело тратить на него свои налоги, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс."Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Вэнс добавил, что если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, то Вашингтон не возражает. "Но сами финансировать это не будем", - подчеркнул он.
