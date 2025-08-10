Рейтинг@Mail.ru
Axios сообщил о возможной утечке умов из США на фоне работ над вакцинами - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/ssha-2034451118.html
Axios сообщил о возможной утечке умов из США на фоне работ над вакцинами
Axios сообщил о возможной утечке умов из США на фоне работ над вакцинами - РИА Новости, 10.08.2025
Axios сообщил о возможной утечке умов из США на фоне работ над вакцинами
Отказ министерства здравоохранения США от инвестиций в разработку вакцин на основе матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК) может препятствовать изобретениям в... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T17:15:00+03:00
2025-08-10T17:15:00+03:00
в мире
сша
роберт кеннеди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768353615_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_22109631bb9832596acce7dd12203f96.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Отказ министерства здравоохранения США от инвестиций в разработку вакцин на основе матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК) может препятствовать изобретениям в медицине и ускорить утечку умов из страны, сообщает портал Axios. Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа. "Решение министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего урезать федеральное финансирование для исследований в области мРНК-вакцин – это еще один шаг, способный уничтожить будущие прорывы в медицине и ускорить утечку умов", - говорится в материале на сайте портала. По мнению бывшего генерального хирурга США Джерома Адамса, данное недальновидное решение можно сравнить с отказом от финансирования разработки антибиотиков после изобретения пенициллина или компьютеров – после появления микрочипов. На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.
https://ria.ru/20250810/postavki-2034440117.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768353615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b22425e9b024d2fe5734c7555c01b6d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, роберт кеннеди
В мире, США, Роберт Кеннеди
Axios сообщил о возможной утечке умов из США на фоне работ над вакцинами

Axios: отказ от разработки мРНК-вакцин может ускорить утечку умов из США

© AP Photo / Mukhtar KhanМедицинский работник наполняет шприц вакциной
Медицинский работник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Mukhtar Khan
Медицинский работник наполняет шприц вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Отказ министерства здравоохранения США от инвестиций в разработку вакцин на основе матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК) может препятствовать изобретениям в медицине и ускорить утечку умов из страны, сообщает портал Axios.
Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа.
"Решение министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего урезать федеральное финансирование для исследований в области мРНК-вакцин – это еще один шаг, способный уничтожить будущие прорывы в медицине и ускорить утечку умов", - говорится в материале на сайте портала.
По мнению бывшего генерального хирурга США Джерома Адамса, данное недальновидное решение можно сравнить с отказом от финансирования разработки антибиотиков после изобретения пенициллина или компьютеров – после появления микрочипов.
На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Поставки фармпродукции из США в Россию выросли в четыре раза
Вчера, 15:28
 
В миреСШАРоберт Кеннеди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала