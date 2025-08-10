https://ria.ru/20250810/ssha-2034451118.html

Axios сообщил о возможной утечке умов из США на фоне работ над вакцинами

Axios сообщил о возможной утечке умов из США на фоне работ над вакцинами - РИА Новости, 10.08.2025

Axios сообщил о возможной утечке умов из США на фоне работ над вакцинами

Отказ министерства здравоохранения США от инвестиций в разработку вакцин на основе матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК) может препятствовать изобретениям в... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:15:00+03:00

2025-08-10T17:15:00+03:00

2025-08-10T17:15:00+03:00

в мире

сша

роберт кеннеди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768353615_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_22109631bb9832596acce7dd12203f96.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Отказ министерства здравоохранения США от инвестиций в разработку вакцин на основе матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК) может препятствовать изобретениям в медицине и ускорить утечку умов из страны, сообщает портал Axios. Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа. "Решение министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего урезать федеральное финансирование для исследований в области мРНК-вакцин – это еще один шаг, способный уничтожить будущие прорывы в медицине и ускорить утечку умов", - говорится в материале на сайте портала. По мнению бывшего генерального хирурга США Джерома Адамса, данное недальновидное решение можно сравнить с отказом от финансирования разработки антибиотиков после изобретения пенициллина или компьютеров – после появления микрочипов. На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.

https://ria.ru/20250810/postavki-2034440117.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, роберт кеннеди