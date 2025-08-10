Axios сообщил о возможной утечке умов из США на фоне работ над вакцинами
Axios: отказ от разработки мРНК-вакцин может ускорить утечку умов из США
© AP Photo / Mukhtar KhanМедицинский работник наполняет шприц вакциной
© AP Photo / Mukhtar Khan
Медицинский работник наполняет шприц вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Отказ министерства здравоохранения США от инвестиций в разработку вакцин на основе матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК) может препятствовать изобретениям в медицине и ускорить утечку умов из страны, сообщает портал Axios.
Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа.
"Решение министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего урезать федеральное финансирование для исследований в области мРНК-вакцин – это еще один шаг, способный уничтожить будущие прорывы в медицине и ускорить утечку умов", - говорится в материале на сайте портала.
По мнению бывшего генерального хирурга США Джерома Адамса, данное недальновидное решение можно сравнить с отказом от финансирования разработки антибиотиков после изобретения пенициллина или компьютеров – после появления микрочипов.
На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.