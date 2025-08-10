https://ria.ru/20250810/ssha-2034434822.html
Эксперт оценил вероятность отказа США от угроз в адрес России
Эксперт оценил вероятность отказа США от угроз в адрес России - РИА Новости, 10.08.2025
Эксперт оценил вероятность отказа США от угроз в адрес России
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может говорить об изменении позиции США и отказе от угроз в адрес РФ, заявил РИА
БАГДАД, 10 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может говорить об изменении позиции США и отказе от угроз в адрес РФ, заявил РИА Новости иракский эксперт в политологии Хейсам аль-Хазали. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Этот саммит представляет собой изменение американской позиции. Возможно, последует предложение от президента США, который намекнул, что возможен обмен территориями", - сказал аль-Хазали. По мнению эксперта, Трамп "просчитывает, что он может получить от Украины в обмен на то, что получит Россия". "Я считаю, что он (Трамп – ред.) отойдет от вопроса угроз в адрес России", - добавил аль-Хазали.
Эксперт оценил вероятность отказа США от угроз в адрес России
Политолог аль-Хазали: встреча Путина и Трампа может говорить о смене позиции США