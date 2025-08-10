Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность отказа США от угроз в адрес России - РИА Новости, 10.08.2025
14:31 10.08.2025
Эксперт оценил вероятность отказа США от угроз в адрес России
Эксперт оценил вероятность отказа США от угроз в адрес России
в мире
сша
россия
аляска
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа — 2025
БАГДАД, 10 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может говорить об изменении позиции США и отказе от угроз в адрес РФ, заявил РИА Новости иракский эксперт в политологии Хейсам аль-Хазали. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Этот саммит представляет собой изменение американской позиции. Возможно, последует предложение от президента США, который намекнул, что возможен обмен территориями", - сказал аль-Хазали. По мнению эксперта, Трамп "просчитывает, что он может получить от Украины в обмен на то, что получит Россия". "Я считаю, что он (Трамп – ред.) отойдет от вопроса угроз в адрес России", - добавил аль-Хазали.
в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025
В мире, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа — 2025
© AP Photo / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
БАГДАД, 10 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может говорить об изменении позиции США и отказе от угроз в адрес РФ, заявил РИА Новости иракский эксперт в политологии Хейсам аль-Хазали.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Этот саммит представляет собой изменение американской позиции. Возможно, последует предложение от президента США, который намекнул, что возможен обмен территориями", - сказал аль-Хазали.
По мнению эксперта, Трамп "просчитывает, что он может получить от Украины в обмен на то, что получит Россия".
"Я считаю, что он (Трамп – ред.) отойдет от вопроса угроз в адрес России", - добавил аль-Хазали.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
СМИ раскрыли, что сделает Зеленский из-за встречи Путина и Трампа
