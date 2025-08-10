https://ria.ru/20250810/ssha-2034382034.html

Зампред Госдепа Брюс ожидает перехода на новую должность в ближайшие недели

Зампред Госдепа Брюс ожидает перехода на новую должность в ближайшие недели - РИА Новости, 10.08.2025

Зампред Госдепа Брюс ожидает перехода на новую должность в ближайшие недели

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс, номинированная ранее на должность заместителя американского представителя при ООН, заявила в... РИА Новости, 10.08.2025

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс, номинированная ранее на должность заместителя американского представителя при ООН, заявила в социальной сети Х, что ожидает перехода на новую роль в ближайшие недели. Ранее в субботу президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Брюс на новую должность в представительстве Вашингтона при ООН. "Я рада тому, что в ближайшие несколько недель моя приверженность продвижению лидерства и ценностей "Америка прежде всего" продолжится на мировой арене на этой новой должности", - написала Брюс. Она также выразила благодарность главе Белого дома за доверие. Трамп выдвинул Брюс на должность пресс-секретаря госдепа после своей победы на президентских выборах в США в 2024 году. До перехода на государственную службу нынешняя чиновница, как следует из ее биографии на сайте госдепартамента, более чем 20 лет работала политическим обозревателем и комментатором на телеканале Fox News, а также написала четыре книги, посвященные политологии, философии и культурной критике.

