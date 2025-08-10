Зампред Госдепа Брюс ожидает перехода на новую должность в ближайшие недели
Выдвинутая Трампом в ООН Брюс присоединится к постпредству в ближайшие недели
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс, номинированная ранее на должность заместителя американского представителя при ООН, заявила в социальной сети Х, что ожидает перехода на новую роль в ближайшие недели.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Брюс на новую должность в представительстве Вашингтона при ООН.
"Я рада тому, что в ближайшие несколько недель моя приверженность продвижению лидерства и ценностей "Америка прежде всего" продолжится на мировой арене на этой новой должности", - написала Брюс.
Она также выразила благодарность главе Белого дома за доверие.
Трамп выдвинул Брюс на должность пресс-секретаря госдепа после своей победы на президентских выборах в США в 2024 году. До перехода на государственную службу нынешняя чиновница, как следует из ее биографии на сайте госдепартамента, более чем 20 лет работала политическим обозревателем и комментатором на телеканале Fox News, а также написала четыре книги, посвященные политологии, философии и культурной критике.
