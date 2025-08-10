https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034469519.html

Российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении

Российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении

Подразделения российских войск на Краснолиманском направлении расширяют зону контроля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Подразделения российских войск на Краснолиманском направлении расширяют зону контроля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Бои идут сейчас в районе села Торского, и также в Шандриголово. Ликвидирован основной укрепленный опорный пункт противника. Враг пытается контратаковать, активно применяют БПЛА и артиллерию, однако подразделения группировки войск "Запад" продолжают наступление", — отметил он.ВС России также улучшили позиции на Великоновоселковском направлении, усилив там давление на ВСУ. После освобождения Часова Яра подразделения активно продвигаются к селу Майское. Бойцы также наступают в юго-западном, юго-восточном направлениях от Константиновки, есть успехи в районе Щербиновки, Полтавки и Русина Яра.Пушилин подчеркнул, что российские войска полностью контролируют ситуацию на всей протяженности линии соприкосновения в ДНР.

