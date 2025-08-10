Российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении
Пушилин сообщил о боях у Торского и Шандриголово на Краснолиманском направлении
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Подразделения российских войск на Краснолиманском направлении расширяют зону контроля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Бои идут сейчас в районе села Торского, и также в Шандриголово. Ликвидирован основной укрепленный опорный пункт противника. Враг пытается контратаковать, активно применяют БПЛА и артиллерию, однако подразделения группировки войск "Запад" продолжают наступление", — отметил он.
ВС России также улучшили позиции на Великоновоселковском направлении, усилив там давление на ВСУ. После освобождения Часова Яра подразделения активно продвигаются к селу Майское.
Минобороны объявило о взятии города 31 июля. Он имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к Славянско-Краматорской агломерации.
Бойцы также наступают в юго-западном, юго-восточном направлениях от Константиновки, есть успехи в районе Щербиновки, Полтавки и Русина Яра.
Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона Денис Пушилин, населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
Пушилин подчеркнул, что российские войска полностью контролируют ситуацию на всей протяженности линии соприкосновения в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18