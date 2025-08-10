Рейтинг@Mail.ru
Российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 10.08.2025 (обновлено: 21:16 10.08.2025)
Российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении
Российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.08.2025
Российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении
Подразделения российских войск на Краснолиманском направлении расширяют зону контроля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Подразделения российских войск на Краснолиманском направлении расширяют зону контроля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Бои идут сейчас в районе села Торского, и также в Шандриголово. Ликвидирован основной укрепленный опорный пункт противника. Враг пытается контратаковать, активно применяют БПЛА и артиллерию, однако подразделения группировки войск "Запад" продолжают наступление", — отметил он.ВС России также улучшили позиции на Великоновоселковском направлении, усилив там давление на ВСУ. После освобождения Часова Яра подразделения активно продвигаются к селу Майское. Бойцы также наступают в юго-западном, юго-восточном направлениях от Константиновки, есть успехи в районе Щербиновки, Полтавки и Русина Яра.Пушилин подчеркнул, что российские войска полностью контролируют ситуацию на всей протяженности линии соприкосновения в ДНР.
донецкая народная республика
Российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении

Пушилин сообщил о боях у Торского и Шандриголово на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Подразделения российских войск на Краснолиманском направлении расширяют зону контроля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Бои идут сейчас в районе села Торского, и также в Шандриголово. Ликвидирован основной укрепленный опорный пункт противника. Враг пытается контратаковать, активно применяют БПЛА и артиллерию, однако подразделения группировки войск "Запад" продолжают наступление", — отметил он.
ВС России также улучшили позиции на Великоновоселковском направлении, усилив там давление на ВСУ. После освобождения Часова Яра подразделения активно продвигаются к селу Майское.

Минобороны объявило о взятии города 31 июля. Он имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к Славянско-Краматорской агломерации.

Бойцы также наступают в юго-западном, юго-восточном направлениях от Константиновки, есть успехи в районе Щербиновки, Полтавки и Русина Яра.

Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона Денис Пушилин, населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

Пушилин подчеркнул, что российские войска полностью контролируют ситуацию на всей протяженности линии соприкосновения в ДНР.
