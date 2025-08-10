https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034442722.html

Российские беспилотники уничтожили технику ВСУ на константиновском участке

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Южная" дронами на оптоволокне уничтожают технику ВСУ, в том числе стран НАТО, на константиновском участке в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. Ранее ряд экспертов заявляли, что взятие Часова Яра, о котором в четверг заявило МО РФ, позволит российским войскам продвинуться к ключевым городам-крепостям Донбасса - Константиновке, Славянску и Краматорску. "В ходе воздушной разведки и патрулирования операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Иванополье Донецкой народной республики (константиновский участок фронта - ред.) были выявлены и уничтожены командно-штабная машина М577 ВСУ и пикап", - отметили в пресс-центре. Уточняется, что бронетранспортер и автомобиль ВСУ были поражены беспилотниками на оптоволокне КВН, а также орудием Д-20 расчетов мотострелковой бригады. "Машина управления M577, также известна как командно-штабная машина M577 или бронированная машина управления, представляет собой вариант бронетранспортёра M113, разработанный и производимый корпорацией FMC для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта, то есть центра тактических операций, обычно на уровне батальона", - пояснили в пресс-центре. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

