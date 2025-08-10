https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034432618.html

В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ "Эдельвейс"

В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ "Эдельвейс" - РИА Новости, 10.08.2025

В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ "Эдельвейс"

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт с пехотой из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" в Донецкой Народной... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T14:11:00+03:00

2025-08-10T14:11:00+03:00

2025-08-10T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт с пехотой из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения "Южной" группировки войск была вскрыта (и уничтожена - ред.) огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" на константиновском направлении в районе населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что украинские военные пренебрегли маскировкой и вышли на открытую местность, тем самым раскрыли местоположение опорного пункта. "В результате точного удара артиллерии и ФПВ-дронов опорный пункт противника был уничтожен", - добавили военные.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина