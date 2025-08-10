В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ "Эдельвейс"
"Южная" группировка войск уничтожила опорный пункт ВСУ "Эдельвейс" в ДНР
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт с пехотой из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" в Донецкой Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
«
"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения "Южной" группировки войск была вскрыта (и уничтожена - ред.) огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" на константиновском направлении в районе населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики", - сказали в пресс-центре.
Отмечается, что украинские военные пренебрегли маскировкой и вышли на открытую местность, тем самым раскрыли местоположение опорного пункта.
"В результате точного удара артиллерии и ФПВ-дронов опорный пункт противника был уничтожен", - добавили военные.
