Рейтинг@Mail.ru
Батальон ВСУ на Харьковском направлении скоро может оказаться в окружении - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034397671.html
Батальон ВСУ на Харьковском направлении скоро может оказаться в окружении
Батальон ВСУ на Харьковском направлении скоро может оказаться в окружении - РИА Новости, 10.08.2025
Батальон ВСУ на Харьковском направлении скоро может оказаться в окружении
Батальон ВСУ в районе населенного пункта Синельниково на харьковском направлении скоро может оказаться в окружении, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T07:34:00+03:00
2025-08-10T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Батальон ВСУ в районе населенного пункта Синельниково на харьковском направлении скоро может оказаться в окружении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что на участке западнее Синельниково "командование ВСУ, по сути, пустило в расход" 249-й батальон 127-й бригады территориальной обороны. "После убытия части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады позиции батальона уже в скором времени могут оказаться в окружении", - указал он. Ранее сообщалось, что большая часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады выводится с позиций в лесу возле Синельниково на восполнение потерь. Оборону удерживали бригады территориальной обороны ВСУ.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033101943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Батальон ВСУ на Харьковском направлении скоро может оказаться в окружении

Батальон ВСУ в районе Синельниково скоро может оказаться в окружении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" группировки войск "Центр"
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" группировки войск "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Батальон ВСУ в районе населенного пункта Синельниково на харьковском направлении скоро может оказаться в окружении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что на участке западнее Синельниково "командование ВСУ, по сути, пустило в расход" 249-й батальон 127-й бригады территориальной обороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
За что воевать? Украина взрывается изнутри
4 августа, 08:00
"После убытия части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады позиции батальона уже в скором времени могут оказаться в окружении", - указал он.
Ранее сообщалось, что большая часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады выводится с позиций в лесу возле Синельниково на восполнение потерь. Оборону удерживали бригады территориальной обороны ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала