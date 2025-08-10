https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034397671.html

Батальон ВСУ на Харьковском направлении скоро может оказаться в окружении

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Батальон ВСУ в районе населенного пункта Синельниково на харьковском направлении скоро может оказаться в окружении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что на участке западнее Синельниково "командование ВСУ, по сути, пустило в расход" 249-й батальон 127-й бригады территориальной обороны. "После убытия части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады позиции батальона уже в скором времени могут оказаться в окружении", - указал он. Ранее сообщалось, что большая часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады выводится с позиций в лесу возле Синельниково на восполнение потерь. Оборону удерживали бригады территориальной обороны ВСУ.

