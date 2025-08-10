ВСУ при отступлении минируют тела сослуживцев
Украинские боевики при отступлении минируют тела сослуживцев и мирных граждан
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские боевики при отступлении минируют тела сослуживцев и убитых мирных граждан, рассказал РИА Новости сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Круглый".
"Самое сложное и тяжелое, это когда (ВСУ - ред.) минируют трупы гражданских, минируют трупы своих бойцов. Это просто морально даже тяжело смотреть. Бесчеловечно. Зачастую выдергивается чека (из гранаты - ред.) и просто трупом прижимается скоба. И когда ты его переворачиваешь, происходит детонация гранаты и, естественно, подрыв. Противник в средствах не стесняется. Не имеет никакой ни морали, ни каких-то границ", – сообщил "Круглый".
По его словам, украинские боевики при отступлении создают самодельные взрывные устройства из любых предметов, от консервных банок и пачек сигарет до детских игрушек.
