ВСУ при отступлении минируют тела сослуживцев

ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские боевики при отступлении минируют тела сослуживцев и убитых мирных граждан, рассказал РИА Новости сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

ДОНЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Украинские боевики при отступлении минируют тела сослуживцев и убитых мирных граждан, рассказал РИА Новости сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Круглый". "Самое сложное и тяжелое, это когда (ВСУ - ред.) минируют трупы гражданских, минируют трупы своих бойцов. Это просто морально даже тяжело смотреть. Бесчеловечно. Зачастую выдергивается чека (из гранаты - ред.) и просто трупом прижимается скоба. И когда ты его переворачиваешь, происходит детонация гранаты и, естественно, подрыв. Противник в средствах не стесняется. Не имеет никакой ни морали, ни каких-то границ", – сообщил "Круглый". По его словам, украинские боевики при отступлении создают самодельные взрывные устройства из любых предметов, от консервных банок и пачек сигарет до детских игрушек.

