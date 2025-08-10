https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034396421.html
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Артиллеристы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T07:12:00+03:00
2025-08-10T07:12:00+03:00
2025-08-10T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031844329_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_bafdc9be11d20c0d352f117efb61b42d.jpg
ЛУГАНСК, 10 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная". "В ходе огневой работы артиллерийских расчетов 2-ой артиллерийской бригады точными попаданиями были уничтожены миномет, пункт управления БПЛА, блиндаж противника в районе населенного пункта Серебрянка", - рассказали в пресс-центре. Уточняется, что в результате разведки местности расчеты БПЛА обнаружили миномет противника, а также блиндаж с пунктом управления дронами и антеннами противника. "Расчетом 152-миллиметровойй гаубицы "Мста-Б" все пункты дислокации противника были уничтожены", - сообщили в пресс-центре.
https://ria.ru/20250808/svo-2033647825.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031844329_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_0d8ff38993626e1fbdce006e016c7870.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Серебрянки в Донбассе
ЛУГАНСК, 10 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".
"В ходе огневой работы артиллерийских расчетов 2-ой артиллерийской бригады точными попаданиями были уничтожены миномет, пункт управления БПЛА, блиндаж противника в районе населенного пункта Серебрянка", - рассказали в пресс-центре.
Уточняется, что в результате разведки местности расчеты БПЛА обнаружили миномет противника, а также блиндаж с пунктом управления дронами и антеннами противника.
"Расчетом 152-миллиметровойй гаубицы "Мста-Б" все пункты дислокации противника были уничтожены", - сообщили в пресс-центре.