Рейтинг@Mail.ru
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034396421.html
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Артиллеристы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T07:12:00+03:00
2025-08-10T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031844329_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_bafdc9be11d20c0d352f117efb61b42d.jpg
ЛУГАНСК, 10 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная". "В ходе огневой работы артиллерийских расчетов 2-ой артиллерийской бригады точными попаданиями были уничтожены миномет, пункт управления БПЛА, блиндаж противника в районе населенного пункта Серебрянка", - рассказали в пресс-центре. Уточняется, что в результате разведки местности расчеты БПЛА обнаружили миномет противника, а также блиндаж с пунктом управления дронами и антеннами противника. "Расчетом 152-миллиметровойй гаубицы "Мста-Б" все пункты дислокации противника были уничтожены", - сообщили в пресс-центре.
https://ria.ru/20250808/svo-2033647825.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031844329_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_0d8ff38993626e1fbdce006e016c7870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Серебрянки в Донбассе

© РИА Новости / Евгений БиятовБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 10 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".
"В ходе огневой работы артиллерийских расчетов 2-ой артиллерийской бригады точными попаданиями были уничтожены миномет, пункт управления БПЛА, блиндаж противника в районе населенного пункта Серебрянка", - рассказали в пресс-центре.
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Все изменилось". С чем столкнулись танкисты в ДНР
8 августа, 08:00
Уточняется, что в результате разведки местности расчеты БПЛА обнаружили миномет противника, а также блиндаж с пунктом управления дронами и антеннами противника.
"Расчетом 152-миллиметровойй гаубицы "Мста-Б" все пункты дислокации противника были уничтожены", - сообщили в пресс-центре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала