https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034396421.html

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Артиллеристы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T07:12:00+03:00

2025-08-10T07:12:00+03:00

2025-08-10T07:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031844329_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_bafdc9be11d20c0d352f117efb61b42d.jpg

ЛУГАНСК, 10 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Серебрянки на северском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная". "В ходе огневой работы артиллерийских расчетов 2-ой артиллерийской бригады точными попаданиями были уничтожены миномет, пункт управления БПЛА, блиндаж противника в районе населенного пункта Серебрянка", - рассказали в пресс-центре. Уточняется, что в результате разведки местности расчеты БПЛА обнаружили миномет противника, а также блиндаж с пунктом управления дронами и антеннами противника. "Расчетом 152-миллиметровойй гаубицы "Мста-Б" все пункты дислокации противника были уничтожены", - сообщили в пресс-центре.

https://ria.ru/20250808/svo-2033647825.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины