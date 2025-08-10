https://ria.ru/20250810/sobaki-2034390061.html

Кинолог напомнил об обязанности владельца убирать за собакой на прогулке

Каждый владелец собаки должен убирать за питомцем на прогулке, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Каждый владелец собаки должен убирать за питомцем на прогулке, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Прежде всего, это вопрос воспитания и культурного поведения. Удивительно видеть, что взрослый человек решился на столь ответственный шаг — приобретение собаки, — но не продумал, что придется элементарно убирать за ней. Это несложно, и отговорок здесь быть не может. Кроме того, оставленные экскременты опасны не только для других животных, но и для людей и растений", — сказал он.Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя считать собачьи фекалии удобрением. Они не содержат ничего полезного и, согласно последним исследованиям, представляют экологическую угрозу: загрязняют водоемы, препятствуют росту растений. Тем, кто считает, что собаки, как и неодомашненные животные, могут "обойтись" без помощи человека, Голубев объяснил, что в дикой природе все устроено иначе, а домашние собаки уже не включены в эту цепочку, и сравнивать их некорректно.Кинолог призвал помнить, что собаки любят пробовать на улице "всякую гадость", вплоть до фекалий, а также в их природе — изваляться в дурно пахнущих отходах. Хозяева, не убирающие за своими собаками, рискуют здоровьем других питомцев, особенно тех, у которых есть хронические заболевания."В фекалиях могут быть паразиты, инфекции, от которых иногда не защитит даже вакцина. Последствия бывают тяжелыми. Сегодня заболеет чужая собака — а завтра на ее месте будет ваша. Это замкнутый круг, прервать который может только коллективная осознанность", — предупредил президент РКФ.Он добавил, что все люди ходят по улице и могут принести на подошвах домой заразу, которая может стать причиной заболеваний. Особенно это опасно, если дома есть маленькие дети, ползающие по полу. Кроме того, ветер поднимает сухую почву с остатками кала, и каждый житель города дышит этим, рассказал Голубев.Более того, он обратил внимание, что собачьи экскременты — это просто неэстетично."Знакомая картина: снег сошел — улицы буквально превращаются в коричневые реки. "Биооружие", не убранное за сезон, оттаивает и создает массу неудобств. Каждый думает: "Один раз не уберу — ничего не случится". Увы, так думают многие. Результат — мягко говоря, неприглядные улицы", — сказал кинолог.Помимо этого, он напомнил о Федеральном законе об ответственном обращении с животными, согласно которому каждый выгул включает уборку за собакой, а за нарушение хозяину грозит административная ответственность.Для того чтобы было удобно убирать за своими питомцами, в идеале в парках должны быть пакеты и урны. Но в первую очередь, подчеркнул Голубев, сам владелец должен настраиваться на такое несложное действие и взять с собой пакет на прогулку. Он порекомендовал купить брелок с встроенным рулоном, которого хватит надолго.

