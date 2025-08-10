https://ria.ru/20250810/sluzhby-2034404611.html

В России за сутки потушили 28 лесных пожаров

В России за сутки потушили 28 лесных пожаров - РИА Новости, 10.08.2025

В России за сутки потушили 28 лесных пожаров

Лесопожарные службы в субботу потушили 28 лесных возгораний площадью 459 гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T08:56:00+03:00

2025-08-10T08:56:00+03:00

2025-08-10T08:56:00+03:00

происшествия

россия

республика тыва

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/76/1557177600_0:50:1126:683_1920x0_80_0_0_d57cabc57594af0487757ec848a58c8b.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в субботу потушили 28 лесных возгораний площадью 459 гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные силы ликвидировали 28 лесных пожаров на площади... 459 гектаров", - говорится в сообщении. В Авиалесоохране отметили, что к полуночи воскресенья на территории РФ было 49 лесных пожаров на площади свыше пяти тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 18 пожаров на площади более двух тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.

https://ria.ru/20250809/pozhar-2034349636.html

россия

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, республика тыва, природные пожары в россии