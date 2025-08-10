Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 28 лесных пожаров
08:56 10.08.2025
В России за сутки потушили 28 лесных пожаров
происшествия
россия
республика тыва
природные пожары в россии
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в субботу потушили 28 лесных возгораний площадью 459 гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные силы ликвидировали 28 лесных пожаров на площади... 459 гектаров", - говорится в сообщении. В Авиалесоохране отметили, что к полуночи воскресенья на территории РФ было 49 лесных пожаров на площади свыше пяти тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 18 пожаров на площади более двух тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
происшествия, россия, республика тыва, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Природные пожары в России
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в субботу потушили 28 лесных возгораний площадью 459 гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные силы ликвидировали 28 лесных пожаров на площади... 459 гектаров", - говорится в сообщении.
В Авиалесоохране отметили, что к полуночи воскресенья на территории РФ было 49 лесных пожаров на площади свыше пяти тысяч гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 18 пожаров на площади более двух тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
Происшествия Россия Республика Тыва Природные пожары в России
 
 
