В России за сутки потушили 28 лесных пожаров
Лесопожарные службы в субботу потушили 28 лесных возгораний площадью 459 гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в субботу потушили 28 лесных возгораний площадью 459 гектаров по всей России, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные силы ликвидировали 28 лесных пожаров на площади... 459 гектаров", - говорится в сообщении. В Авиалесоохране отметили, что к полуночи воскресенья на территории РФ было 49 лесных пожаров на площади свыше пяти тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 18 пожаров на площади более двух тысяч гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
Новости
ru-RU
