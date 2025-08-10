https://ria.ru/20250810/slepakov-2034409159.html

В отношении Слепакова* прекратили исполнительное производство

В отношении Слепакова* прекратили исполнительное производство - РИА Новости, 10.08.2025

В отношении Слепакова* прекратили исполнительное производство

Исполнительное производство в отношении комика-иноагента Семена Слепакова* прекращено, свидетельствует судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Исполнительное производство в отношении комика-иноагента Семена Слепакова* прекращено, свидетельствует судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Летом 2024 года суд оштрафовал Слепакова* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Штраф составил 30 тысяч рублей. Долгое время комик не погашал штраф, в связи с чем, как следует из судебных материалов, в конце мая этого года было вынесено постановление о возбуждении в отношении Слепакова* исполнительного производства. Однако, также по данным судебных материалов, уже 11 июня исполнительное производство было окончено. Причина этого неизвестна. Как следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в настоящее время в отношении Слепакова* нет действующих исполнительных производств о взыскании задолженностей. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Артист обратился в Замоскворецкий суд с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе.*Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России

