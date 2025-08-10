Рейтинг@Mail.ru
В отношении Слепакова* прекратили исполнительное производство - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/slepakov-2034409159.html
В отношении Слепакова* прекратили исполнительное производство
В отношении Слепакова* прекратили исполнительное производство - РИА Новости, 10.08.2025
В отношении Слепакова* прекратили исполнительное производство
Исполнительное производство в отношении комика-иноагента Семена Слепакова* прекращено, свидетельствует судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:06:00+03:00
2025-08-10T10:06:00+03:00
россия
семен слепаков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75020/93/750209320_0:285:1716:1250_1920x0_80_0_0_f6cf2bae3609807e25e406b9a9de5ee8.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Исполнительное производство в отношении комика-иноагента Семена Слепакова* прекращено, свидетельствует судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Летом 2024 года суд оштрафовал Слепакова* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Штраф составил 30 тысяч рублей. Долгое время комик не погашал штраф, в связи с чем, как следует из судебных материалов, в конце мая этого года было вынесено постановление о возбуждении в отношении Слепакова* исполнительного производства. Однако, также по данным судебных материалов, уже 11 июня исполнительное производство было окончено. Причина этого неизвестна. Как следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в настоящее время в отношении Слепакова* нет действующих исполнительных производств о взыскании задолженностей. Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Артист обратился в Замоскворецкий суд с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе.*Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20250314/slepakov-2004911567.html
https://ria.ru/20250313/shtraf-2004649907.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75020/93/750209320_0:124:1716:1411_1920x0_80_0_0_dc65f7f20a47ad6c76305d7e6c0e5eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, семен слепаков, происшествия
Россия, Семен Слепаков, Происшествия
В отношении Слепакова* прекратили исполнительное производство

В отношении комика-иноагента Слепакова прекратили исполнительное производство

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкСлепаков*
Слепаков* - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Слепаков*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Исполнительное производство в отношении комика-иноагента Семена Слепакова* прекращено, свидетельствует судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Летом 2024 года суд оштрафовал Слепакова* по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Штраф составил 30 тысяч рублей.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Слепаков* хотел добиться в суде снижения иноагентского штрафа
14 марта, 07:51
Долгое время комик не погашал штраф, в связи с чем, как следует из судебных материалов, в конце мая этого года было вынесено постановление о возбуждении в отношении Слепакова* исполнительного производства.
Однако, также по данным судебных материалов, уже 11 июня исполнительное производство было окончено. Причина этого неизвестна.
Как следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в настоящее время в отношении Слепакова* нет действующих исполнительных производств о взыскании задолженностей.
Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Артист обратился в Замоскворецкий суд с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе.
*Физическое лицо, объявленное иностранным агентом в России
Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В суд поступила жалоба Поперечного* на штраф за дискредитацию армии
13 марта, 02:59
 
РоссияСемен СлепаковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала