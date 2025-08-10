Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала о трудностях при написании книги
10:58 10.08.2025 (обновлено: 11:24 10.08.2025)
Симоньян рассказала о трудностях при написании книги
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала РИА Новости о том, какие трудности возникали у нее в процессе написания новой книги "В начале было Слово — в конце будет Цифра" и как они решались. &quot;С трудностями я, конечно, сталкиваюсь, как любой писатель, когда наступает какой-то &quot;затык&quot;. И ты просто не понимаешь, что дальше: как развиваются герои, а что дальше. Я тогда просто вставала перед иконами, молилась и просила Господа, чтобы он вразумил меня. И прислал мне — что дальше-то в книжке моей. И я не успевала лечь спать, как оно все на меня наваливалось, все, что там должно быть дальше&quot;, — сказала она.Новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы, сообщается на сайте RT со ссылкой на данные пресс-службы "Эксмо-АСТ". Роман поступил в продажу 31 июля, в этот же день все отгруженные экземпляры раскупили за десять минут.Книга повествует о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, она написана в соответствии с библейскими пророчествами. Симоньян уточнила, что все гонорары от продаж ее произведений направляются на помощь людям. Она пообещала передать средства, полученные от продаж нового романа, на благотворительность и помощь фронту.
Симоньян рассказала о трудностях при написании книги

Симоньян рассказала, что при написании новой книги ей помогала молитва

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала РИА Новости о том, какие трудности возникали у нее в процессе написания новой книги "В начале было Слово — в конце будет Цифра" и как они решались.
"С трудностями я, конечно, сталкиваюсь, как любой писатель, когда наступает какой-то "затык". И ты просто не понимаешь, что дальше: как развиваются герои, а что дальше. Я тогда просто вставала перед иконами, молилась и просила Господа, чтобы он вразумил меня. И прислал мне — что дальше-то в книжке моей. И я не успевала лечь спать, как оно все на меня наваливалось, все, что там должно быть дальше", — сказала она.

Новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы, сообщается на сайте RT со ссылкой на данные пресс-службы "Эксмо-АСТ". Роман поступил в продажу 31 июля, в этот же день все отгруженные экземпляры раскупили за десять минут.
Книга повествует о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, она написана в соответствии с библейскими пророчествами. Симоньян уточнила, что все гонорары от продаж ее произведений направляются на помощь людям. Она пообещала передать средства, полученные от продаж нового романа, на благотворительность и помощь фронту.
Маргарита Симоньян: ИИ вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, считает Симоньян
10:08
 
