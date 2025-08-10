https://ria.ru/20250810/simonjan-2034409360.html

Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, считает Симоньян

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов, заявила РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, журналисты будут одними из первых. Мы уже сокращаем целые отделы, потому что это больше не нужно. Очень скоро не нужна буду я как главный редактор. Потому что искусственный интеллект будет принимать решения точнее, быстрее и с большей информированностью, чем любой человек. Я говорю об этом с прискорбием, но, к сожалению, так и будет, вот увидите", — сказала она.

