Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, считает Симоньян
Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, считает Симоньян - РИА Новости, 10.08.2025
Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, считает Симоньян
Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов, заявила РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:08:00+03:00
2025-08-10T10:08:00+03:00
2025-08-10T10:28:00+03:00
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов, заявила РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, журналисты будут одними из первых. Мы уже сокращаем целые отделы, потому что это больше не нужно. Очень скоро не нужна буду я как главный редактор. Потому что искусственный интеллект будет принимать решения точнее, быстрее и с большей информированностью, чем любой человек. Я говорю об этом с прискорбием, но, к сожалению, так и будет, вот увидите", — сказала она.
Маргарита Симоньян: "ИИ вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов"
ИИ вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов, сказала РИА Новости главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, считает Симоньян
Симоньян заявила, что ИИ вытеснит большинство профессий, включая журналистику